Ко Дню Независимости 24 Канал продолжает серию материалов о малоизвестных украинских явлениях, словах, изобретениях и фактах, которые помогают по-новому взглянуть на собственную культуру. На этот раз мы вместе с преподавательницей украинского языка Валентиной Заец собрали 6 необычных слов и объясним, почему они исчезли, но сейчас возрождаются в разговорах.

"Відлога" – это совсем не то, что вы могли подумать

Одно из таких слов – "відлога". Сегодня оно может звучать необычно, хотя когда-то так называли часть одежды, покрывающую голову – то, что сейчас мы называем капюшоном.

По словам Валентины Заец, такие слова интересны тем, что они не просто имеют давнюю историю, но и позволяют увидеть, как украинцы описывали обычные вещи задолго до появления современной терминологии.

Когда мы говорим о забытых словах, важно понимать: они не были какими-то искусственными или выдуманными. Для своего времени это была обычная живая лексика, которой люди пользовались в быту,

– объясняет преподавательница.

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Она добавляет, что сегодня такие слова могут возвращаться благодаря литературе, социальным сетям и популяризации украинского языка.

"Жижки" – слово, которое сегодня звучит забавно

Не менее интересна история слова "жижки". Так на украинском языке называли часть ноги под коленом.

Сегодня это слово чаще всего встречается в фразеологизме "жижки затрепетали", то есть сильно испугаться или почувствовать слабость от страха.

Валентина обращает внимание, что подобные слова часто претерпевают интересную трансформацию: само слово постепенно выходит из повседневной речи, но остается в устойчивых выражениях.

Фразеологизмы – это своеобразная языковая память. Даже если отдельное слово уже не используется в повседневной речи, оно может сохраниться в составе устойчивого выражения. Именно поэтому мы и сегодня понимаем, что означает "жижки затрепетали", хотя далеко не каждый использует слово "жижки" отдельно,

– говорит преподавательница.

"Зорецвит" вместо "астры"

А вот "зорецвит" вполне мог бы стать одним из самых красивых украинских слов. Так называли астру. Название связано с образом звезды и цветка, поэтому буквально его можно воспринимать как цветок, похожий на звезду.

По мнению преподавательницы, именно такие слова обладают особым потенциалом для возрождения.

Когда мы видим такие слова, то понимаем, что украинский язык обладает огромным ресурсом для создания образных названий. "Зорецвит" очень хорошо показывает, насколько поэтично украинцы могли называть обычные вещи,

– отмечает она.

Вертоград – древнее название сада

Еще одно слово, что сегодня вряд ли услышишь в обычной речи, – вертоград. Так в древнем украинском языке называли сад.

Сейчас оно имеет преимущественно архаичное или художественное звучание. Однако именно такие слова позволяют проследить, насколько менялась украинская лексика на протяжении веков.

Не нужно бояться архаичных слов. Они являются частью нашей языковой истории. Но и возвращаться к абсолютно всем словам только потому, что они древние, тоже не нужно. Язык сам определяет, что ему нужно,

– говорит преподавательница.

"Ланити" – это щеки, а "варги" – губы

Среди забытых слов есть и те, что относятся к частям тела. Ланити – это щеки, а варги – губы. Сегодня эти слова имеют явно художественный или архаичный оттенок, однако они хорошо известны по украинской литературе.

Интересно, что современные украинские хитмейкеры взяли курс на возвращение подобных слов в активный обиход. Так, например, в песне Dark Disco исполнительницы Jerry Heil есть строчка "Ты касаешься ланит, мое тело в огне…"

Dark Disco от Jerry Heil: смотреть видео

"Возвращение забытых слов – это не попытка говорить так, как наши предки, и не механическая замена современных слов старинными. Это возможность вновь увидеть, насколько богат украинский язык. Часть этой лексики может естественным образом вернуться в повседневную речь, часть останется в литературе или отдельных регионах, но знать ее – значит лучше понимать собственную языковую историю", – подытоживает Валентина Заец.