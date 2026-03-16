Ціла ніч пошуків серед 10 тонн сміття: родина знайшла викинуте золото вартістю 217 тисяч доларів
- У Китаї родина випадково викинула золото на суму близько 217 тисяч доларів, і знайшла його у 10 тоннах сміття за допомогою поліції та комунальних служб.
- Раніше у світі відбувалися подібні випадки: в Італії чоловік викинув 20 золотих злитків, а в Дубаї чоловік викинув золото на суму близько 13 600 доларів, але обидва випадки були успішно вирішені з допомогою поліції.
У провінції Цзянсі сім'я провела цілу ніч, переглядаючи 10 тонн пресованого сміття, щоб знайти 1 кілограм золотих злитків і прикрас вартістю 217 тисяч доларів США, які випадково викинула старша сестра.
У Китаї сім'я випадково викинула купу золота у смітник. Родина шукала його в 10 тоннах сміття, розповідається у Sohu.
Як сім'я випадково викинула золото на велику суму?
У місті Шанжоу, провінція Цзянсі, місцева жінка повідомила, що її сестра випадково викинула золото на суму близько 217 тисяч доларів під час прибирання. Відео з місця подій показує, як родина разом із рятувальниками і поліцією вночі прочісували сміттєві купи зі спеціальними ліхтарями.
За словами постраждалої, перед інцидентом вона планувала продати золото і тимчасово залишила його вдома. 8 березня її сестра, не помітивши цінних речей, винесла їх разом зі сміттям. Виявивши пропажу лише о 11 ранку, жінка одразу звернулася до поліції. Правоохоронці перевірили відеоспостереження і з'ясували, що сміття вже вивезли на сусідній полігон у повіті Їян.
Родина зупинила три сміттєвози, і після уточнень поліції з'ясували, що золото було у третій машині. Завдяки допомозі поліції та комунальних служб родині вдалося знайти і повернути кілограм золотих злитків і прикрас. Як повідомляє місцева влада, загальна вага сміття, яке довелося перевірити, склала приблизно 10 тонн, а пошуки тривали всю ніч. Постраждала зазначила, що досі не може повірити у щасливий фінал події.
Які ще подібні випадки відбувались раніше?
Як розповідає Reuters, минулого місяця у світі сталося кілька схожих випадків. В Італії поліція допомогла чоловікові відновити 20 золотих злитків вартістю близько 142 000 доларів, які він випадково викинув разом із побутовим сміттям. У Дубаї чоловік також звернувся до поліції, коли випадково викинув золото на суму близько 50 000 дирхамів (13 600 доларів).
