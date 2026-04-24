Лише кави понад 20 тисяч чашок щодня: як організоване життя на борту USS Abraham Lincoln
На борту авіаносця USS Abraham Lincoln щодня випивають близько 20 тисяч чашок кави – і це не перебільшення, розповідає Wion. Для екіпажу з понад 5 тисяч моряків кофеїн став справжньою необхідністю, адже служба на кораблі триває у режимі 24 / 7.
Дивіться також Багато хто робить це неправильно: де потрібно зберігати мелену каву, щоб вона не втрачала смак
Навіщо екіпажу USS Abraham Lincoln стільки кави щодня?
Авіаносець працює без зупинок: польоти, технічне обслуговування, чергування та бойові завдання тривають вдень і вночі. Через це багато членів екіпажу змушені працювати по 12 – 16 годин на добу, а кава допомагає залишатися зосередженими та витривалими.
На кораблі навіть працює власна кав'ярня з промовистою назвою "Jittery Abe's", де моряки можуть взяти еспресо чи інші напої. Такі місця важливі не лише для бадьорості, а й для підтримки морального духу під час тривалих місій у морі.
Любов флоту до кави має й історичне коріння. У 1914 році тодішній міністр ВМС США Josephus Daniels заборонив алкоголь на військових кораблях. Після цього саме кава стала найпопулярнішим напоєм серед моряків, а згодом закріпився відомий вислів "cup of joe".
Дивіться також Цей простий трюк із Бразилії зробить вашу каву м'якшою та смачнішою
Для пілотів та персоналу, які працюють в умовах недосипу й високого навантаження, помірне споживання кофеїну допомагає підтримувати уважність та швидкість реакції. Щоб забезпечити такі обсяги споживання, авіаносець регулярно поповнює запаси зерен і кавових продуктів під час спеціальних операцій постачання просто у відкритому морі.
Скільки коштів витрачається на харчування такої кількості екіпажу?
Авіаносець може забезпечувати харчуванням до 5680 членів екіпажу, готуючи понад 17 тисяч прийомів їжі на день у чотири зміни. Для цього використовують величезні запаси м'яса, молока та кави, витрачаючи від 45 до 65 тисяч доларів щодня, а також дотримуючись калорійних норм, особливих дієт і змінного меню для підтримки морального духу.
Близько 100 кухарів та фахівців із харчування працюють по 12 – 16 годин у спекотних умовах. Тим часом кораблі постачання доставляють до 317 тисяч кілограмів продуктів кожні 7 – 10 днів, адже харчування безпосередньо впливає на концентрацію, безпеку та бойову готовність екіпажу.
Чи знали ви, що цукерки Roshen стали головним реквізитом в рекламі Cartier з Хьонджіном з гурту Stray Kids? Хлопець позував для обкладинки журналу Elle Korea із цукерками "Молочна крапля".
Або ж, який кавовий напій краще за американо? Мова йде про лонг блек, який готують іншим способом. Спочатку у чашку наливають гарячу воду (приблизно 70 градусів), а вже потім додають подвійний еспресо. Такий підхід дозволяє зберегти крема та ефірні олії на поверхні, що робить напій більш ароматним і насиченим.
Часті питання
Чому екіпажу USS Abraham Lincoln необхідно так багато кави щодня?
Яка роль кав'ярні 'Jittery Abe's' на борту USS Abraham Lincoln?
Яка історична причина популярності кави серед моряків ВМС США?
