Що їсть на сніданок Амаль Клуні: ця страва здивує багатьох
- Амаль Клуні снідає супом із морських водоростей та вареними яйцями, що готує італійська шеф-кухарка.
- Морські водорості містять йод, залізо та інші корисні речовини, які покращують стан шкіри та метаболізм.
Дружина голлівудського актора вже давно стала іконою стилю й улюбленицею багатьох мільйонів. Амаль Клуні викликає захоплення красою та розумом. Вона вдало поєднує кар’єру й бездоганний вигляд, а її харчові звички привертають увагу не менше, ніж її стильні виходи.
Один з найбільш обговорюваних фактів Амаль – її сніданок, пише Vogue. Виявляється, вона снідає зовсім не вівсянкою, тостами чи сирниками.
Читайте також Британець очманів від супермаркету у Львові: один відділ його вразив найбільше
Чим снідає Амаль Клуні?
Для багатьох це виявиться досі дивним, але Амаль Клуні починає сніданок з супу із морських водоростей. В одному зі своїх інтерв’ю вона розповіла, що в їхньому будинку в Соннінгу працює італійська шеф-кухарка Вівіана Фріцці. Для неї на сніданок вона готує суп та варені яйця. Така поєднання для американців чи європейців незвичне, проте для азійської кухні – цілком характерне.
У чому користь морських водоростей?
У водоростях міститься йод, залізо, кальцій, амінокислоти, колаген й клітковина. Вони є джерелом білка та мікроелементів. Завдяки вмісту колагену й вітаміну С, водорості підтримують пружність шкіри, сприяють росту волосся. Вміст йоду підтримує метаболізм. Можливо, секрет такого красивого вигляду Амаль Клуні полягає в тарілці теплого супу з морських водоростей.
Який сніданок любить король Чарльз?
Король Чарльз III роками обирає на сніданок запечені яйця з сиром, пише Express. Форму для запікання треба змастити маслом і викласти шпинат, залишивши невелике заглиблення в центрі. Далі додаються помідори, м’який сир та базилік. Страву треба приправити сіллю, перцем, а всередину обережно розбити яйце, полити вершками й посипати тертим сиром, запікаючи у духовці при 180 градусах 8 – 10 хвилин.
Що ще варто прочитати?
Крихітний отвір на кришці кави дозволяє виходити парі, зменшуючи тиск і запобігаючи несподіваним підскакуванням кришки.
Цукерки "Морські камінці" вигадали на одеській фабриці імені Рози Люксембург, надихнувшись різнокольоровою галькою з узбережжя.
Часті питання
Чому сніданок Амаль Клуні викликає так багато обговорень?
Сніданок Амаль Клуні викликає обговорення, оскільки вона починає день із супу з морських водоростей, що є незвичним для багатьох європейців та американців, але характерним для азійської кухні.
Яка користь від морських водоростей, які вживає Амаль Клуні?
Морські водорості містять йод, залізо, кальцій, амінокислоти, колаген та клітковину. Вони підтримують пружність шкіри, сприяють росту волосся та підтримують метаболізм завдяки вмісту йоду.
Який сніданок надає перевагу король Чарльз III?
Король Чарльз III обирає на сніданок запечені яйця з сиром, помідорами, м'яким сиром, шпинатом та базиліком, які запікаються в духовці.