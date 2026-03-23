Кадр, що збив усіх з пантелику: як на фото 1940-х помітили справжній смартфон
- На фотографії 1940-х років помітили чоловіка, який, здається, тримає сучасний смартфон, викликавши обговорення про "мандрівника в часі".
- Експерти пояснюють подібні випадки як оптичні ілюзії або неправильне трактування зображення, наголошуючи, що це не доказ подорожей у часі.
Старе фото з 1940-х раптово стало вірусним у мережі – і все через одну деталь у натовпі відпочивальників, яка підозріло нагадує сучасний смартфон. Саме цей момент змусив користувачів заговорити про "першу появу телефону" задовго до його офіційного винаходу.
У мережі обговорюють загадкову знахідку: на фотографії пляжу 1940-х років користувачі помітили чоловіка, який, на їхню думку, тримає мобільний телефон. Знімок, зроблений на пляжі Тован у Корнуоллі, показує відпочивальників воєнного часу, однак одна деталь привернула особливу увагу, розповідається у Express.
Як на фотографії 1940-х років знайшли "людину з майбутнього"?
У центрі кадру видно чоловіка в коричневому костюмі, який ніби дивиться на предмет, схожий на сучасний смартфон. Світлина швидко стала вірусною у соціальних мережах, де користувачі почали жартувати про "мандрівника в часі". Дехто переконаний, що це незаперечний доказ подорожей у часі, тоді як інші припускають, що чоловік міг тримати сигарету або інший предмет.
Подібні "випадки" вже траплялися раніше. Користувачі неодноразово знаходили на старих відео та картинах об'єкти, які нагадують сучасні гаджети. Зокрема, схожі теорії виникали щодо фільмів початку 20 століття та навіть класичних творів мистецтва. Втім, експерти наголошують: такі "знахідки" найчастіше пояснюються оптичними ілюзіями або неправильним трактуванням зображення.
Історії про "гаджети в минулому" періодично з'являються і навіть привертають увагу відомих людей. Так, колись генеральний директор Тім Кук пожартував, що помітив щось схоже на iPhone на старовинному голландському полотні, хоча, звісно, це лише інтерпретація.
За словами Кука, розглядаючи одну з картин у музеї, він раптом помітив предмет, який дуже нагадував сучасний смартфон, пише CNBC. Йдеться про роботу Пітер де Хух під назвою "Чоловік передає лист жінці в залі", написану ще у 17 столітті.
Я завжди думав, що знаю, коли був винайдений iPhone, але після цієї картини вже не такий впевнений,
– пожартував він.
Насправді ж загадковий "гаджет" на полотні – це звичайний лист, який один із персонажів передає іншому. Однак його форма й те, як його тримають, справді можуть нагадувати смартфон.
Часті питання
Чому фотографія з пляжу 1940-х років викликала таку зацікавленість?
Фотографія викликала зацікавленість через те, що на ній видно чоловіка, який тримає предмет, схожий на сучасний смартфон, що призвело до жартів про "мандрівника в часі" та дискусій про можливість подорожей у часі.
Які пояснення існують для загадкових "гаджетів" на старих фото і картинах?
Експерти пояснюють, що такі "знахідки" найчастіше є результатом оптичних ілюзій або неправильного трактування зображення, а не доказом подорожей у часі чи існування гаджетів у минулому.
Як відреагував генеральний директор Apple на подібні знахідки?
Генеральний директор Apple Тім Кук пожартував, що помітив щось схоже на iPhone на старовинному голландському полотні, хоча це лише інтерпретація – насправді на картині зображено звичайний лист.