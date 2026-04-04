Випікають у печі та прикрашають тістом: якою насправді має бути українська традиційна паска
- Закарпатська паска – це білий хліб із найкращого борошна, прикрашений віночками, хрестами, зображенням сонця та місяця.
- Традиційно паску змащували яйцем для блиску, а випікали у каструлях чи мисках без глазурі й посипок.
Закарпатська паска – це не просто святковий десерт, а справжній білий хліб із найкращого борошна, який століттями пекли за стародавніми рецептами. Особливість цієї традиції – це велетенські паски-матки, прикрашені косами, колосками та символічними візерунками.
На Закарпатті паска – це не просто солодкий десерт, як в інших регіонах України, а справжній білий хліб із найкращого борошна. На платформі тредс m.kamilla_ розповіла, якою насправді є справжня традиційна закарпатська паска. Зараз часто її змінюють, додаючи глазурі та посипки, але ми хочемо нагадати вам, якою вона має бути справжньою.
Як виглядає справжня закарпатська паска?
У давнину біле борошно було розкішшю, тож для паски залишали найбіліше та найдрібніше – його називали "петльованим". Особливість закарпатської паски – це її декорування. Перед випіканням тісто прикрашали віночками, хрестами, зображенням сонця та місяця.
Паску обов'язково змащували яйцем, щоб готовий виріб сяяв і блищав. Жодних кольорових посипок чи глазурі – лише чиста краса традиційного хліба. Раніше спеціальних форм не було: пекли у каструлях, мисках та інших підручних посудинах. Найбільша паска (паска-матка) завжди йшла на освячення.
Вона могла бути такою велетенською, що навіть доводилося розбивати піч, щоб дістати готову випічку. Заможні родини готували кілька пасок-маток, а менші – для гостей та похресників. Закарпатська паска – це не лише традиція, а справжнє мистецтво, яке зберігає дух минулих поколінь і багатство культури краю.
Традиційна українська паска / фейсбук Мирослави Пекарюк
Також зверху могли нанести й інші прикраси з тіста, які надають їй особливої краси та значущості: кожна коса, колосок чи квітка – це не просто декоративний елемент, а символ, що відображає силу нашої культури та традиційних обрядів, розповідає Мирослава Пекарюк у своїй публікації у фейсбуці.
Цього року католицький Великдень святкуватимуть 5 квітня, а українці відзначатимуть його 12 квітня.
Часті питання
Чим відрізняється закарпатська паска від пасок в інших регіонах України?
Які традиційні елементи використовуються для декорування закарпатської паски?
Яке значення має паска в культурі Закарпаття?
