Не лише Марія Заньковецька: 4 знаменитих на весь світ українських акторок театру

Український театр завжди стикався з труднощами, але це не завадило талановитим акторкам сяяти на сцені та залишити слід в історії. У Міжнародний день театру, з посиланням на Elle, згадуємо знакових українських акторок.

Які акторки сформували обличчя українського театру?

Надія Титаренко

Надія Титаренко, учениця режисера Лесі Курбаса, ще в гімназії проявляла театральні та музичні здібності. Студія "Кийдрамте", а згодом мистецьке об'єднання "Березіль" стали її першим театральним досвідом. Акторка не боялася експериментів: у 20 років могла зіграти і даму в літах, і хлопчину. Головна роль у опереті "Мікадо" стала знаковою – Надія зачарувала мелодійним голосом і вмінням перевтілюватися за допомогою гриму та костюмів.



Надія Титаренко / фото Open Kurbas

Наталія Ужвій

Наталія Ужвій розпочала шлях в аматорському театрі та швидко потрапила до Київського українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, а згодом стала ведучою акторкою Одеського драмтеатру. Вона активно працювала з Лесем Курбасом у театрі "Березіль", де зіграла понад 30 ролей. Після розгрому театру Ужвій продовжувала кар'єру в Київському театрі імені Івана Франка, попри тиск більшовицького режиму.



Наталія Ужвій / фото Вікіпедії

Катерина Осмяловська

Катерина Осмяловська виросла в родині, де цінували театр. Вона дебютувала на другому курсі Вищого музично-драматичного інституту імені Миколи Лисенка роллю Оксани в "Гайдамаках" Тараса Шевченка. Серед її знакових ролей – Есмеральда у "Соборі Паризької богоматері" та Наталка у "Наталці Полтавці" (перший український звуковий фільм під керівництвом Івана Кавалерідзе).



Катерина Осмяловська / фото "Українки"

Ганна Борисоглібська

Ганна Борисоглібська починала з аматорських гуртків у Слов'янську. Професійну кар'єру розпочала у Театрі корифеїв Марка Кропивницького, згодом працювала з Панасом Саксаганським та Іваном Карпенком-Карим. Серед її ролей – Мазайлиха у "Мини Мазайла", матір у "Лісовій пісні" та Ганна у "Безталанній". Її акторська гра була різною, але завжди важливою для розвитку українського театру.

Ганна Борисоглібська / фото "Дзеркало тижня"

Чому театр корифеїв став символом національного відродження?

У середині 19 століття український театр пережив ренесанс завдяки театру корифеїв, заснованому Марком Кропивницьким у 1882 році. Це була перша професійна трупа, яка виступала виключно українською мовою, попри обмеження Російської імперії. Її діяльність зміцнила культурну автономію та популяризувала українську сцену, розповідає io.ua.

Хто творив легенду українського театру?

Серед зірок акторів виділяють Марію Заньковецьку та Панаса Саксаганського. Виступи Заньковецької в "Наймичці" та "Камінному господарі" стали класикою. Актори й режисери формували унікальний репертуар, який поєднував драму, комедію, музику та танець, створюючи справжній синкретичний театр.

Вистави театру, зокрема "Запорожець за Дунаєм" і "Наталка Полтавка", мали великий успіх і заклали основи сучасного українського театру. Попри закриття трупи під час Першої світової війни, їхня творчість надихнула наступні покоління та стала фундаментом для розвитку театрального мистецтва 20 століття.

