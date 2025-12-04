З'явилися унікальні експонати, – Ярослава Гресь вразила деталями оновленої виставки Ukraine WOW

Громадська організація Ukraine популяризує українську культуру та вже відкрила нову виставку Ukraine WOW. На ній присутні нові експонати, зокрема "Кримські скарби" та замерзлий "Тунель кохання".

Про це 24 Каналу розповіла співзасновниця ГО Ukraine Ярослава Гресь, зауваживши, що виставка чекає на відвідувачів до 11 січня. Гості можуть не лише дивитись на нові локації, а й одягати VR-окуляри.

Деталі оновленої виставки Ukraine WOW

За словами Гресь, 3 грудня команда ГО Ukraine відкрила зимовий сезон виставки Ukraine WOW в Києві.

З'явилися оновлені зони та унікальні експонати. Зокрема, "Кримські скарби" – це та сама колекція, за яку Україна судилась з Росією 10 років в Нідерландах. Ми, на щастя, виграли,

– наголосила вона.

Крім того, на виставці відвідувачі можуть одягти віртуальні окуляри та потрапити на сцену Національної філармонії України, де співає хор "Гомін". У зоні "Спадкоємців" можна побачити дрон MAGURA, що стало результатом співпраці з ГУР, а також технічні Оскари, які Україна отримала за винаходи спеціальних знімальних кранів, які використовували при зйомках легендарних Голлівудських фільмів, зокрема "Титанік".

Зверніть увагу! Ukraine WOW – це громадська організація, мета якої популяризувати українську культуру на світовій арені, а також всередині самої країни. На виставках є понад сто експонатів та десятки інтерактивних зон, завдяки яким можна мандрувати Україною у VR-окулярах. З 26 вересня виставку відвідали 160 000 людей з усіх регіонів України та понад 30 інших країн.

На виставці також є кубок української тенісистки Еліни Світоліної та 20 медалей українських олімпійців. Ба більше, з Парижу прибула вітрина, де оформлений капелюх з лози бренду Ruslan Baginskiy.

Чекаємо усіх. Це величезна гордість бачити, що українці не зупиняються під час великої війни. Завітайте і ми відчуємо надію у ці похмурі дні,

– підкреслила співзасновниця ГО Ukraine.

Найпопулярнішими локаціями є "Тунель кохання", "Ставок з лілеями", які зараз замерзли, та "Пшеничне поле" зі 100 тисяч колосків. Серед нових популярних локацій – макети Національного художнього музею України, Одеського оперного театру та Музею літератури в Києві.

Локації на виставці Ukraine WOW / Фото з інстаграму

Гресь додала, що Ukraine WOW – це вся Україна, адже на виставку приходять люди будь-якого віку. Завдяки виставці команда вже передала українським музеям 7 мільйонів гривень.

Деталі про Ukraine WOW: