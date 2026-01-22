Зеленський розповів, хто представлятиме Україну на тристоронній зустрічі в ОАЕ
- Тристороння зустріч України, Росії та США проходитиме в Абу-Дабі з 23 січня протягом 2 днів.
- Президент озвучив склад української делегації.
Володимир Зеленський анонсував тристоронню зустріч України, Росії та США в Об'єднаних Арабських Еміратах. Перемовини почнуться вже 23 січня. Там буде вся українська делегація.
Про таке глава держави розповів під час спілкування з журналістами у Давосі.
Хто буде представляти Україну в Абу-Дабі?
За словами президента, на зустріч до ОАЕ поїдуть очільник Офісу президента Кирило Буданов, глава РНБО Рустем Умєров. До української переговорної групи долучаться також Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Андрій Гнатов.
Це буде тристороння зустріч на рівні переговорників, подивимося, який буде результат,
– пояснив Зеленський.
Він також додав, що робота над перемовинами триватиме 2 дні.
Як пройшли перемовини Зеленського з Трампом у Давосі?
Зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Швейцарії тривала майже годину. Обидві сторони схарактеризували розмову як конструктивну та корисну.
Трамп підкреслив своє бажання якнайшвидше покласти край війні в Україні та повідомив, що на наступному етапі американська сторона має намір провести переговори безпосередньо з Володимиром Путіним.
Михайло Подоляк в етері 24 Каналу пояснив, що з огляду на нинішній глобальний вплив Трампа та його активну позицію, будь-яка особиста зустріч із ним дозволяє чітко донести українську позицію, передати критичну інформацію та суттєво скоригувати його уявлення про реальну ситуацію. Тож в Офісі президента переконані, що він відкрито готовий до прямих контактів з Україною та Росією, аби якнайшвидше покласти край війні.
Зі свого боку Зеленський підкреслив, що Україна повністю готова до мирного врегулювання, але для реального миру потрібна аналогічна готовність і з боку Росії. Президент також наголосив, що жоден механізм безпекових гарантій для нашої країни не матиме реальної сили та ефективності без повноцінної та активної участі США.