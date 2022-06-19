Це суто політична заява, – Жданов про закрите небо над Заходом України

Екскерівник Бюро Нацбезпеки Польщі Станіслав Козєй заявив, що Варшава може взяти на себе протиповітряну оборону над західними областями України. Це станеться у тому випадку, якщо Росія продовжить атакувати ракетами великої дальності прикордонні райони з Польщею.

Такий сценарій допомоги взагалі неймовірний. Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.

Важливо Глава Чернігівської ОВА попереджає про ймовірні ракетні удари по залізниці в регіоні

На його думку, це тільки політична заява, яка не буде втілена для захисту нашої держави.

Він пояснив, що інакше виникне ситуація, коли російську ракету буде збивати польська протиракетна оборона.

Це фактичне бойове зіткнення між країною НАТО та Російською Федерацією. Це те, чого НАТО уникає найбільше. Тому, я вважаю, що це суто політична заява,

– зазначив Олег Жданов.

Про захист українського неба та можливий наступ Білорусі: дивіться відео

Останні новини щодо Польщі