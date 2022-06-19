Такий сценарій допомоги взагалі неймовірний. Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олег Жданов.
Важливо Глава Чернігівської ОВА попереджає про ймовірні ракетні удари по залізниці в регіоні
На його думку, це тільки політична заява, яка не буде втілена для захисту нашої держави.
Він пояснив, що інакше виникне ситуація, коли російську ракету буде збивати польська протиракетна оборона.
Це фактичне бойове зіткнення між країною НАТО та Російською Федерацією. Це те, чого НАТО уникає найбільше. Тому, я вважаю, що це суто політична заява,
– зазначив Олег Жданов.
Про захист українського неба та можливий наступ Білорусі: дивіться відео
Останні новини щодо Польщі
- У Варшаві створили спеціальний центр, який допоможе українським містам захистити пам’ятки від руйнування під час війни. Крім того, ініціатори планують взяти участь у відбудові України після війни.
- Президент Польщі Анджей Дуда мав розмову з Еммануелем Макроном, який 16 червня відвідав Київ. Політики обговорили візит лідерів Франції, Німеччини, Італії та Румунії до Києва та прагнення України отримати статус кандидата на членство в Європейському Союзі.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко почав говорити про якісь уявні "загрози" для України з боку Польщі й заявив, що в такому випадку йому доведеться реагувати.
- Увечері 14 травня у Гаазі відбулась неформальна зустріч лідерів НАТО. Після цього очільники держав та урядів вийшли на брифінг, на якому польський прем'єр Матеуш Моравецький вкотре підтримав Україну.
- Якщо Росія коли-небудь захоче напасти на Польщу, то Кремлю потрібно знати, що в Польщі 40 мільйонів людей готові встати зі зброєю в руках, щоб захищати свою батьківщину. Про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Сілезії.
- Польща вирішила збудувати стіну на кордоні з Білоруссю у 2021 році. Роботи розпочалися 25 січня 2022 року. Наразі встановили металеві блоки протяжністю 140 кілометрів. Їх висота – 5,5 метрів. Цей бар'єр оснащений також датчиками руху та камерами відеоспостереження.