Это чисто политическое заявление, – Жданов о закрытом небе над Западом Украины
Экскеровщик Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что Варшава может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями Украины. Это произойдет в том случае, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности пограничные районы с Польшей.
Такой сценарий помощи вообще невероятен. Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов.
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По его мнению, это только политическое заявление, которое не будет воплощено для защиты нашего государства.
Он пояснил, что в противном случае возникнет ситуация, когда российскую ракету будет сбивать польская противоракетная оборона.
Это фактическое боевое столкновение между страной НАТО и Российской Федерацией. Это то, чего НАТО больше всего избегает. Поэтому я считаю, что это чисто политическое заявление,
– отметил Олег Жданов.
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