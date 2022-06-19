Это чисто политическое заявление, – Жданов о закрытом небе над Западом Украины

Экскеровщик Бюро Нацбезопасности Польши Станислав Козей заявил, что Варшава может взять на себя противовоздушную оборону над западными областями Украины. Это произойдет в том случае, если Россия продолжит атаковать ракетами большой дальности пограничные районы с Польшей.

Такой сценарий помощи вообще невероятен. Об этом 24 каналу сообщил военный эксперт Олег Жданов.

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По его мнению, это только политическое заявление, которое не будет воплощено для защиты нашего государства.

Он пояснил, что в противном случае возникнет ситуация, когда российскую ракету будет сбивать польская противоракетная оборона.

Это фактическое боевое столкновение между страной НАТО и Российской Федерацией. Это то, чего НАТО больше всего избегает. Поэтому я считаю, что это чисто политическое заявление,

– отметил Олег Жданов.

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