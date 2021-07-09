Комісія не зацікавлена у швидкому розслідуванні, – Бутусов про справу "вагнерівців"
Джерело:24 канал
Тимчасова слідча комісія щодо "вагнерівців" говорила про різних осіб, яких хоче заслухати для розслідування. Однак Юрій Бутусов дивується, чому у списку немає його.
Редактор видання "Цензор.НЕТ" пояснив, що з моменту своєї публікації про "зрив операції вагнерівців" встиг вже навіть дати свідчення у Державному бюро розслідувань. Ба більше, голова ТСК неодноразово наголошувала, що його викличуть свідчити першим.
До теми Справа "вагнерівців": ТСК хоче офіційно заслухати СБУ та Порошенка
Однак коли дійшло до свідчень – про Бутусова нібито забули.
Це виглядає дуже політизовано. Потрібно було б допитувати свідків,
– запевнив він.
"Однак ми бачимо, що комісія, яку створили "Слуга народу" разом з ОПЗЖ – проросійською партією – зовсім не зацікавлена у швидкому розслідуванні", – додав Бутусов.
На наступне засідання, яке відбудеться 16 липня у закритому режимі, планують заслухати п'ятого президента Петра Порошенка. Все через те, що він перший заявив, що санкціонував проведення спецоперації ще у 2018 році.
ТСК згадує прізвища з 2018 року
Також на засіданні ТСК 6 липня згадували прізвища тодішніх посадовців:
- Павла Клімкіна;
- Арсена Авакова;
- Олександра Турчинова і ще приблизно 20 людей.
Нардеп від "Голосу" Роман Костенко вважає це також політизацією. "Всі ті, хто був на якихось посадах у 2018 році. Однак зрив операції був у 2020 році. Я запропонував безпосередньо допомогу, щоб прийшла дати свідчення людина, яка була учасником спецоперації", – пояснив він.
Я не кажу ж, що була зрада в Офісі Президента, я кажу, що операція була зірвана. Тепер треба розслідувати, чому,
– зауважив Костенко.
Утім, комісія не дослухалась. Власне, до такої думки схилилися і політологи.
"Це окозамилювання і заговорення теми. Створюється ТСК, потім вводяться люди, виводяться люди", – зазначив політолог Олег Саакян.
Справа "вагнерівців": коротко
- У Білорусі 29 липня 2020 року затримали 33 особи, ідентифіковані як бойовики "Вагнера". Це найманці, які співпрацювали з бойовиками на українських тимчасово окупованих територіях.
- Україна дала запит на екстрадицію 28 осіб. Однак Білорусь віддала бойовиків Росії.
- Одразу після гучного міжнародного скандалу спалахнув внутрішній. З'ясувалось, що для затримання "вагнерівців" українські спецслужби понад рік готували масштабну операцію, яку на останньому етапі зірвали.
- Кілька джерел вказували на те, що злили інформацію безпосередньо з Банкової. Офіс Президента систематично заперечує це.