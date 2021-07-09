Комиссия не заинтересована в скорейшем расследовании, – Бутусов о деле "вагнеровцев"

Временная следственная комиссия по "вагнеровцам" говорила о разных лицах, которых хочет заслушать для расследования. Однако Юрий Бутусов удивляется, почему в списке нет его.

Редактор издания "Цензор.НЕТ" объяснил, что с момента своей публикации о "срыве операции вагнеровцев" успел уже даже дать показания в Государственном бюро расследований. Более того, председатель ВСК неоднократно подчеркивала, что его вызовут свидетельствовать первым.

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Однако когда дошло до показаний – о Бутусове якобы забыли.

Это выглядит очень политизировано. Нужно было бы допрашивать

– заверил он.

"Однако мы видим, что комиссия, которую создали "Слуга народа" вместе с ОПЗЖ – пророссийской партией – совсем не заинтересована в быстром расследовании", – добавил Бутусов.

На следующем заседании, которое состоится 16 июля в закрытом режиме, планируют заслушать пятого президента Петра Порошенко. Все потому, что он первым заявил, что санкционировал проведение спецоперации еще в 2018 году.

ВСК вспоминает фамилии с 2018 года

Также на заседании ВСК 6 июля упоминали фамилии тогдашних чиновников:

Павла Климкина;

Арсена Авакова;

Александра Турчинова и еще примерно 20 человек.

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко считает это также политизацией. "Все те, кто был на каких-то должностях в 2018 году. Однако срыв операции был в 2020 году. Я предложил непосредственно помощь, чтобы пришел дать показания человек, который был участником спецоперации", – объяснил он.

Я не говорю же, что была измена в Офисе Президента, я говорю, что операция была сорвана. Теперь надо расследовать, почему,

– сказал Костенко.

Впрочем, комиссия не прислушалась. Собственно, к такому мнению склонились и политологи.

"Это очковтирательство и забалтывание темы. Создается ВСК, затем вводятся люди, выводятся люди", – отметил политолог Олег Саакян.

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