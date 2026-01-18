Годину возили по місту: в Одесу ТЦК вимагали у чоловіка хабар, щоб не мобілізовувати

В Одесі правоохоронні органи викрили схему вимагання коштів під час проведення мобілізаційних заходів. ТЦК вимагали грошей, возячи мобілізованого по місту.

Трьох осіб затримано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Що відомо про корупційний випадок у ТЦК Одеси?

За підозрою у причетності до злочину затримали трьох військовослужбовців районного ТЦК та СП, а також представника однієї з громадських організацій. Процесуальне керівництво у справі здійснює Київська окружна прокуратура Одеси.

До перевірки обставин також залучені офіцери Південного територіального управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

За даними слідства, інцидент стався ввечері 15 січня у Київському районі міста під час заходів з оповіщення населення. Підозрювані силоміць посадили місцевого жителя до автобуса, фактично позбавивши його свободи. Близько години чоловіка возили вулицями Одеси, застосовуючи фізичний примус.

Щоб не доставляти його до приміщення ТЦК та відпустити, фігуранти вимагали у чоловіка 6 тисяч доларів США.

Затримання проводили прокурори спільно зі співробітниками Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. Наразі всім учасникам справи готують повідомлення про підозру за статтями про незаконне позбавлення волі та вимагання. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

