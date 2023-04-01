Туреччина може долучитись до процесу розпаду Росії: які вона має претензії до країни-агресорки

27 квітня Владімір Путін може відвідати Туреччину. Там диктатора не заарештують, бо Стамбул не ратифікував Римський статут. Утім, попри загравання з Росією, Туреччина мріє про її розпад, а може й долучиться до цього процесу.

Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Також він розповів чого боїться Кремль.

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Чи виграє Ердоган вибори

14 травня 2023 року в Туреччині пройдуть президентські вибори. Їх вже називають найскладнішими за все правління чинного лідера країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Є припущення, що він може їх програти. Але Іван Ус припускає, що його в останній момент підтримає турецький народ.

"Мені здається, Туреччина в обличчі Ердогана повертає свій вплив, який колись був в Османської імперії – тодішньої провідної країни світу. Зростає її вага та відчувається повернення тієї величі. Я думаю, що в останній момент люди його підтримають. Але якщо переважить опозиція, зміна влади пройде абсолютно нормально", – сказав експерт.

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Як зміниться політика

Якщо вибори все ж виграє опозиція, під питанням залишається політика щодо України. Наразі бачимо загравання Туреччини до Росії, але й підтримку України, відзначив головний консультант НІСД. Мовиться й про "Байрактари", зернову угоду, яка попри шантаж Росії працює і продовжить це робити.

"В Росії дуже побоюються Туреччини. Коли у 2016 році вона збила російський військовий літак, були заяви з боку Росії щодо початку війни. Утім, тодішній прем’єр Туреччини чітко відповів: у нас було 7 воєн, буде 8 – не проблема",– нагадав спікер.

Він наголосив на тому, що Туреччина має територіальні претензії до Росії ще з часів Османської імперії.

Вона не тільки десь в думках мріє про розпад Росії, а, можливо, готова буде долучитись до цього процесу,

– припустив Іван Ус.

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