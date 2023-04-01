Туреччина може долучитись до процесу розпаду Росії: які вона має претензії до країни-агресорки
27 квітня Владімір Путін може відвідати Туреччину. Там диктатора не заарештують, бо Стамбул не ратифікував Римський статут. Утім, попри загравання з Росією, Туреччина мріє про її розпад, а може й долучиться до цього процесу.
Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Також він розповів чого боїться Кремль.
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Чи виграє Ердоган вибори
14 травня 2023 року в Туреччині пройдуть президентські вибори. Їх вже називають найскладнішими за все правління чинного лідера країни Реджепа Тайїпа Ердогана. Є припущення, що він може їх програти. Але Іван Ус припускає, що його в останній момент підтримає турецький народ.
"Мені здається, Туреччина в обличчі Ердогана повертає свій вплив, який колись був в Османської імперії – тодішньої провідної країни світу. Зростає її вага та відчувається повернення тієї величі. Я думаю, що в останній момент люди його підтримають. Але якщо переважить опозиція, зміна влади пройде абсолютно нормально", – сказав експерт.
Іван Ус про роль Туреччини для Кремля: дивитись відео
Як зміниться політика
Якщо вибори все ж виграє опозиція, під питанням залишається політика щодо України. Наразі бачимо загравання Туреччини до Росії, але й підтримку України, відзначив головний консультант НІСД. Мовиться й про "Байрактари", зернову угоду, яка попри шантаж Росії працює і продовжить це робити.
"В Росії дуже побоюються Туреччини. Коли у 2016 році вона збила російський військовий літак, були заяви з боку Росії щодо початку війни. Утім, тодішній прем’єр Туреччини чітко відповів: у нас було 7 воєн, буде 8 – не проблема",– нагадав спікер.
Він наголосив на тому, що Туреччина має територіальні претензії до Росії ще з часів Османської імперії.
Вона не тільки десь в думках мріє про розпад Росії, а, можливо, готова буде долучитись до цього процесу,
– припустив Іван Ус.
Зустріч Путіна та Ердогана: основне
- Наприкінці березня очільники Туреччини та Росії провели телефонну розмову. Однією з ключових тем була війна в Україні. Ердоган закликав Путіна припинити усі бойові дії.
- Згодом стало відомо про візит Путіна до Туреччини. Ймовірно, він може відбутися 27 квітня. Говоритимуть також про війну.
- Ердоган можливо хоче змінити свою політику, аби перемогти на виборах. Оскільки його опонент пропагує абсолютно інший вектор і його можуть прийняти.