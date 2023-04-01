Турция может присоединиться к процессу распада России: какие у нее претензии к стране-агрессору

27 апреля Владимир Путин может посетить Турцию. Там диктатора не арестуют, потому что Стамбул не ратифицировал Римский устав. Впрочем, несмотря на заигрывание с Россией, Турция мечтает о ее распаде, а, может, и присоединится к этому процессу.

Такое мнение в эфире 24 Канала предположил главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. Также он рассказал, чего боится Кремль.

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Выиграет ли Эрдоган выборы

14 мая 2023 года в Турции пройдут президентские выборы. Их уже называют самыми сложными за время правления действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Есть предположение, что он может их проиграть. Но Иван Ус предполагает, что его в последний момент поддержит турецкий народ.

"Мне кажется, Турция в лице Эрдогана возвращает свое влияние, которое когда-то было в Османской империи – тогдашней ведущей страны мира. Растет ее вес и чувствуется возвращение того величия. Я думаю, что в последний момент люди его поддержат. Но если перевесит оппозиция, изменение власти пройдет абсолютно нормально", – сказал эксперт.

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Как изменится политика

Если выборы все же выиграет оппозиция, под вопросом остается политика по отношению к Украине. Пока видим заигрывание Турции с Россией, но и поддержку Украины, отметил главный консультант НИСИ. Речь идет и о "Байракторах", зерновом соглашении, которое, несмотря на шантаж России, работает и продолжит это делать.

"В России очень опасаются Турции. Когда в 2016 году она сбила российский военный самолет, были заявления со стороны России относительно начала войны. Впрочем, тогдашний премьер Турции четко ответил: у нас было 7 войн, будет 8 – не проблема", – напомнил спикер.

Он отметил, что Турция имеет территориальные претензии к России еще со времен Османской империи.

Она не только где-то мысленно мечтает о распаде России, а, возможно, готова будет присоединиться к этому процессу.

– предположил Иван Ус.

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