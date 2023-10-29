Хоче повернути Османську імперію: чи може Ердоган вступити у війну проти Ізраїлю
Лідер Туреччини гостро розкритикував Ізраїль, назвавши країну окупантом. Подібні висловлювання спрямовані не лише за Єрусалим чи війну із ХАМАС. Вони зачіпають більше країн.
Ердоган хоче закріпити за собою лідерство в ісламському світі. Подібні заяви президента Туреччини якраз спрямовані на це. Про це 24 Каналу повідомив Ігор Чаленко – політолог, голова Центру аналізу та стратегій.
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З чим пов'язані популістські висловлювання Ердогана
Ексрадник Пентагону, полковник Дуглас Макгрегор заявив, що Реджеп Ердоган може вступити у палестино-ізраїльську війну на боці ХАМАС. Такі припущення виникли на тлі популістських заяв Ердогана про підтримку ХАМАС та критику Ізраїлю.
Я не вважаю вступ Туреччини до цього конфлікту неможливим. Пан Ердоган дуже хоче об'єднати тюркський світ та фактично бажає відновити Османську імперію з точки зору впливу Туреччини на території, що входили до Османської імперії,
– зауважив Ігор Чаленко.
Туреччина виступає таким собі конкурентом Ірану у боротьбі за лідерство в ісламському світі. Крім того, така активізація спрямована й на те, щоб не допустити повномасштабної наземної операції ЦАХАЛ у Секторі Гази.
"Мене лякають окремі фрази Ердогана, зокрема, коли він казав, що зараз цей конфлікт – питання незалежності Туреччини. Це дуже сильно почало нагадувати Путіна. Це сьогодні фактор того, що у світі остаточно зруйнувалась система стримувань і противаг", – зауважив політолог.
Зараз багато країн мають бажання возвеличитись на геополітичній мапі, що наочно демонструє Туреччина. До того ж темою конфлікту на Близькому Сході Ердоган перекриває внутрішньополітичну боротьбу. І об'єднує турецький народ, показавши нового умовного ворога – Ізраїль.
Ігор Чаленко про заяви Ердогана щодо ХАМАС: дивитись відео
"Туреччина може вступити у конфлікт, це можливо. Але не думаю, що це буде повномасштабна війна. Радше короткострокова операція. Туреччина не заходить у такі повномасштабні війни, а любить показувати своє лідерство серед мусульман та арабського світу", – підкреслив Чаленко.
Ба більше, Туреччина зараз перебуває лише на стадії розроблення власного ВПК. До цього підходять справді комплексно, однак їхніх ресурсів на велику війну не вистачить.
В цьому контексті варто відзначити, що подібні популістичні заяви Ердогана мають більше непокоїти навіть не Ізраїль, а Саудівську Арабію, Єгипет, Алжир тощо. Це є певним натяком і на суверенітет цих країн.
Резонансна позиція Ердогана: що відомо
- У середу, 25 жовтня, президент Туреччини різко висловився щодо палестинсько-ізраїльського конфлікту. Ердоган назвав бойовиків ХАМАС не терористами, а визволителями. Мовляв, їхні дії мають логічне підґрунтя. Натомість Ізраїль він звинуватив у звірствах на території Сектора Гази.
- Кількома днями пізніше у Стамбулі в аеропорті імені Ататюрка пройшов великий мітинг на підтримку Палестини. У ньому взяли участь більш як 1,5 мільйона осіб. Перед початком мітингу Ердоган назвав ХАМАС "братами та сестрами" турків, а Ізраїль – окупантами.
- Щобільше, у подіях, що відбуваються у Секторі Газі, Ердоган звинуватив Захід. Крім того, наголосив, що зараз Анкара готується визнати "Ізраїль воєнним злочинцем".