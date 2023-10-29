Хочет вернуть Османскую империю: может ли Эрдоган вступить в войну против Израиля

Лидер Турции остро раскритиковал Израиль, назвав страну оккупантом. Подобные высказывания направлены не только на Иерусалим или на войну с ХАМАС. Они затрагивают большее число стран.

Эрдоган хочет закрепить за собой лидерство в исламском мире. Подобные заявления президента Турции как раз направлены на это. Об этом 24 Каналу сообщил Игорь Чаленко – политолог, глава Центра анализа и стратегий.

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С чем связаны популистские высказывания Эрдогана

Экс-советчик Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Реджеп Эрдоган может вступить в палестино-израильскую войну на стороне ХАМАС. Такие предположения возникли на фоне популистских заявлений Эрдогана о поддержке ХАМАС и критике Израиля.

Я не считаю вступление Турции в этот конфликт невозможным. Господин Эрдоган очень хочет объединить тюркский мир и фактически желает восстановить Османскую империю с точки зрения влияния Турции на территории, входящие в Османскую империю,

– заметил Игорь Чаленко.

Турция выступает неким конкурентом Ирана в борьбе за лидерство в исламском мире. Кроме того, такая активизация направлена и на то, чтобы не допустить полномасштабную наземную операцию ЦАХАЛ в Секторе Газа.

"Меня пугают отдельные фразы Эрдогана, в частности, когда он говорил, что сейчас этот конфликт – вопрос независимости Турции. Это очень сильно напоминало Путина. Это сегодня фактор того, что в мире окончательно разрушилась система сдерживания и противовесов", – отметил политолог.

Сейчас многие страны хотят возвеличиться на геополитической карте, наглядно демонстрируемой Турцией. К тому же, темой конфликта на Ближнем Востоке Эрдоган перекрывает внутриполитическую борьбу. И объединяет турецкий народ, показав нового условного врага – Израиль.

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"Турция может вступить в конфликт, это возможно. Но не думаю, что это будет полномасштабная война. Скорее краткосрочная операция. Турция не входит в такие полномасштабные войны, а любит показывать свое лидерство среди мусульман и арабского мира", – подчеркнул Чаленко.

Более того, Турция сейчас находится только на стадии разработки собственного ВПК. К этому подходят действительно комплексно, однако их ресурсов на большую войну не хватит.

В этом контексте следует отметить, что подобные популистические заявления Эрдогана должны больше беспокоить даже Израиль, а Саудовскую Аравию, Египет, Алжир и т.д. Это является определенным намеком и на суверенитет этих стран.

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