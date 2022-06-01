Туреччина почала "очищення від терористів" двох населених пунктів у Сирії

Президент Реджеп Ердоган підтвердив своє рішення вторгнутись в Сирію. Він заявив, що Туреччина "очистить від терористів" північні сирійські райони Таль-Ріфаат та Манбідж.

Про це він заявив сьогодні, 1 червня, під час зустрічі Партії справедливості та розвитку,. За його словами, він хоче сформувати 30-кілометрову "безпечну зону" вздовж південного кордону Туреччини.

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Ердоган анонсував вторгнення в Сирію

Окрім вторгнення у Таль-Ріфаат та Манбідж Реджеп Ердоган заявив, що згодом "очистить" й інші території.

Ми вступаємо в новий етап нашої рішучості сформувати 30-кілометрову безпечну зону вздовж нашого південного кордону. Ми очистимо Таль-Ріфаат та Манбідж від терористів, і ми зробимо те саме з іншими регіонами – крок за кроком,

– заявив президент Туреччини.

При цьому він додав: "Побачимо, хто підтримує ці законні кроки Туреччини, а хто їм перешкоджає".

Ця заява прозвучала через тиждень після того, як Ердоган пообіцяв нову спецоперацію в Сирії. Президент Туреччини хоче воювати проти Сил самооборони сирійських курдів YPG на півночі Сирії які підтримуються США. Анкара вважає їх терористичним угрупованням й вважає, що вони несуть загрозу для країни.

НАТО непокоїться щодо дій Туреччини

Плани Туреччини зазнали критики з боку її союзників по НАТО, особливо США. Деякі країни запровадили низку ембарго на постачання зброї Анкарі.

24 травня Вашингтон висловив стурбованість через будь-який новий наступ на північ Сирії, заявивши, що це поставить під загрозу американські війська та підірве регіональну стабільність.

Ми визнаємо законні побоювання Туреччини щодо безпеки на південному кордоні Туреччини, але будь-який новий наступ ще більше підірве регіональну стабільність і поставить під загрозу сили США та кампанію коаліції проти ІДІЛ,

– сказав прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс.

Розмова з Путіним та розбіжності з планами НАТО: останні новини з Туреччини

18 травня Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО. Усі країни-члени Альянсу підтримують це рішення, окрім Туреччини. Ердоган назвав скандинавські країни "осередком тероризму".

Згодом Туреччина оприлюднила офіційні вимоги, без виконання яких не підтримає вступ Швеції до НАТО. Зокрема країни-претенденти на вступ повинні припинити підтримувати Робітничу партію Курдистану та Рух Фетхуллаха Гюлена, які Анкара вважає терористичними.

27 травня представники Швеції, Фінляндії та Туреччини провели переговори, але Реджеп Ердоган після цього сказав, що все пройшло не дуже добре.

30 травня президент Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Путіним. Зокрема вони говорили про війну в Україні. Ердоган запропонував Путіну провести перемовини між Україною, Росією та ООН у Стамбулі.

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