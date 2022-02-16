Кінцеве рішення залишається за Путіним, оскільки Зеленський вже дав позитивну відповідь під час зустрічі з Ердоганом. Про це розповів сам турецький президент.
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Ердоган подзвонить до Путіна
Президент Туреччини наголосив, що справжня війна в регіоні – "поганий знак". Тому Ердоган невдовзі планує запитати в Путіна про зустріч під час розмови телефоном.
Якщо Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі,
– додав політик.
Ймовірна зустріч Зеленського й Путіна у Туреччині
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган неодноразово заявляв про готовність бути посередником між Україною та Росією. Політик 20 січня запропонував організувати зустріч Зеленського та Путіна.
- Після візиту до Києва лідер Туреччини заявив, що отримав згоду Зеленського на організацію зустрічі.
- Москва поки не дала чіткої відповіді. Проте у Кремлі заявили, що нібито ніколи не відмовляються від будь-якого формату переговорів, тому не відкидають і ймовірну зустріч президентів України та Росії в Туреччині.
Що відомо про візит Ердогана в Україну
Ердоган 3 лютого прилетів до України з офіційним візитом. У Києві він зустрівся із Зеленським. Держави досягли важливих домовленостей. Підписали низку важливих документів, зокрема, угоду про зону вільної торгівлі.
Український президент подякував Ердогану за підтримку територіальної цілісності України, а також – за активну участь Туреччини у Кримській платформі.
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