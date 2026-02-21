Як запускали українські "Фламінго" по заводу-виробнику ракет у Росії: сильне відео

Днями в Удмуртії було уражено Воткінський завод – дуже важливий для росіян об'єкт. Цікаво, що в Україні на тлі атаки показали удари по Росії.

Про це повідомив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман. 20 лютого він виклав відповідне відео.

Дивіться також Спалахнуло 5 резервуарів: супутники NASA фіксують масштабну пожежу на Нефтегорському ГПЗ

Що показав Штілерман?

Розробник з компанії Fire Point показав відео ударів по Росії. Їх супроводив підписом.

Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст – згодом,

– написав він.

Імовірні пуски "Фламінго" по Росії: дивіться відео

Штілерман не уточнив тип зброї і не вказав дату зйомки. Та оскільки Fire Point розробляють "Фламінго", натяк був досить прозорий.

Вже 21 лютого Денис Штілерман підтвердив: по Воткінському заводу били саме "Фламінго".

"А ось і контекст", – написав він, виклавши текст від Генерального штабу ЗСУ.

Показуємо на карті Росії Воткінський завод, куди вдарили ЗСУ

В Генштабі вказали, що в ніч на 21 лютого підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, Росія). На території об'єкта зафіксовано пожежу. Результати уточнюються,

– мовиться в дописі Генштабу.

Цікаво! 12 лютого Денис Штілерман показував запуск "Фламінго" по цілях поблизу Котлубані у Волгоградській області.

Чим важливий Воткінський завод і чи зупинив він роботу?