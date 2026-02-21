Как запускали украинские "Фламинго" по заводу-производителю ракет в России: сильное видео

На днях в Удмуртии был поражен Воткинский завод – очень важный для россиян объект. Интересно, что в Украине на фоне атаки показали удары по России.

Об этом сообщил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман. 20 февраля он выложил соответствующее видео.

Смотрите также Вспыхнуло 5 резервуаров: спутники NASA фиксируют масштабный пожар на Нефтегорском ГПЗ

Что показал Штилерман?

Разработчик из компании Fire Point показал видео ударов по России. Их сопроводил подписью.

Вот небольшое видео. Без контекста. Контекст – позже,

– написал он.

Вероятные пуски "Фламинго" по России: смотрите видео

Штилерман не уточнил тип оружия и не указал дату съемки. Но поскольку Fire Point разрабатывают "Фламинго", намек был достаточно прозрачен.

Уже 21 февраля Денис Штилерман подтвердил: по Воткинскому заводу били именно "Фламинго".

"А вот и контекст", – написал он, выложив текст от Генерального штаба ВСУ.

Показываем на карте России Воткинский завод, куда ударили ВСУ

В Генштабе указали, что в ночь на 21 февраля подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ нанесли удар, используя крылатые ракеты FP-5 "Фламинго".

Поражено предприятие военно-промышленного комплекса "Воткинский завод" в городе Воткинск (Удмуртская Республика, Россия). На территории объекта зафиксирован пожар. Результаты уточняются,

– говорится в заметке Генштаба.

Интересно! 12 февраля Денис Штилерман показывал запуск "Фламинго" по целям вблизи Котлубани в Волгоградской области.

Чем важен Воткинский завод и остановил ли он работу?