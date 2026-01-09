Росія імітувала ядерний удар на Львівщині, – авіаексперт

Росія вдарила балістичною ракетою середньої дальності по Львівщині. Фактично ворог зімітував запуск ядерної зброї.

Про це 24 Каналу розповів авіаексперт Анатолій Храпчинський, зауваживши, що захист від ракет такого типу існує. Але тут є свої нюанси.

Дивіться також По Україні знову вдарили "Орешником": чи може ракета нести ядерку і яка ППО здатна її збити

Як захиститися від таких ракет?

За словами Храпчинського, американська система THAAD або ізраїльська Arrow здатні знищити цю ракету. АЛе проблема в тому, що в Європі немає цілісної системи протиракетної оборони. Німеччина придбала одну систему, ще дві є у Польщі та одна – в Румунії.

Перехопити ракету потрібно фактично ще у космосі. Це важливо зробити в той момент, поки не відбулося розділення боєголовки на суббоєприпаси.

Удар по Львівщині варто сприймати як сигнал Путіна до європейців. Він фактично переконує, що сьогодні – Львів, а завтра може бути та сама Варшава.

Це просто безглуздя з боку Росії використовувати таку зброю. Вона не несе жодної користі. Це винятково психологічний ефект. Імітація запуску ядерної зброї,

– зауважив Храпчинський.

Зверніть увагу! Авіаексперт Анатолій Храпчинський вважає, що Росія вдарила не "Орешником". Він пояснив, що це могла бути за ракета.

Атака по Львівщині: коротко