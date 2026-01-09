Россия имитировала ядерный удар на Львовщине, – авиаэксперт

Россия ударила баллистической ракетой средней дальности по Львовской области. Фактически враг сымитировал запуск ядерного оружия.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский, отметив, что защита от ракет такого типа существует. Но тут есть свои нюансы.

Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить

Как защититься от таких ракет?

По словам Храпчинского, американская система THAAD или израильская Arrow способны уничтожить эту ракету. Но проблема в том, что в Европе нет целостной системы противоракетной обороны. Германия приобрела одну систему, еще две есть у Польши и одна – в Румынии.

Перехватить ракету нужно фактически еще в космосе. Это важно сделать в тот момент, пока не произошло разделение боеголовки на суббоеприпасы.

Удар по Львовщине следует воспринимать как сигнал Путина к европейцам. Он фактически убеждает, что сегодня – Львов, а завтра может быть та же Варшава.

Это просто бессмысленно со стороны России использовать такое оружие. Оно не несет никакой пользы. Это исключительно психологический эффект. Имитация запуска ядерного оружия,

– отметил Храпчинский.

Обратите внимание! Авиаэксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия ударила не "Орешником". Он объяснил, что это могла быть за ракета.

Атака по Львовщине: коротко