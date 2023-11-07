Удар по "Аскольду" в Криму: розвідка Британії назвала невтішні наслідки для Росії
Українські військові 4 листопада завдали удару по російському кораблю "Аскольд" проєкту "Каракурт". У розвідці Британії проаналізували наслідки атаки для Росії.
Передусім у розвідці зауважують, що "Аскольд", спущений на воду у 2021 році, ще не був введений до складу російського флоту. Також в огляді наголошується, що удар стався далі на схід від Криму, ніж більшість попередніх заявлених Україною дальніх ударів.
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Росії, ймовірно, доведеться здійснити передислокацію від лінії фронту
Розвідка Британії підтверджує, що "Аскольд" майже напевно був пошкоджений після удару під час стоянки на суднобудівному заводі "Залив" у Керчі в окупованому Криму.
Здатність України завдати удару по кримській суднобудівній інфраструктурі, ймовірно, змусить Росію розглянути питання про передислокацію далі від лінії фронту, що затримає постачання нових кораблів,
– мовиться в огляді.
Атака на "Аскольд": що відомо
- Українські військові 4 листопада атакували ракетний корабель "Аскольд" за допомогою ракет SCALP. У мережі показали відео ймовірного прильоту по судну. Також у мережі з'явилися наслідки удару, які свідчать, що росіянам простіше списати "Аскольд", аніж відновлювати його.
- У ЗСУ підтвердили, що "Аскольд" отримав пошкодження, однак, наскільки вони важкі наразі не відомо.
- Представниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк зауважила, що корабель точно не зможе скоро повернутися на бойове чергування. Також у ЗСУ підтверджують руйнування на суднобудівному заводі в Керчі.
- Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що проєкт "Каракурт" складно назвати новим. Росіяни були вимушені до нього повернутися через санкції з боку України.
- Попри це, кораблі цього проєкту все одно становлять серйозну загрозу. Зокрема, такі судна здатні запускати 8 ракет, а також оснащені системою ППО "Панцирь-С1" морського типу.
- Протягом попередніх місяців українські військові уразили два російські великі десантні кораблі "Оленегорський горняк" і "Мінськ", а також підводний ракетоносій "Ростов". У квітні 2022 року Україна знищила крейсер "Москва".
- Попри успіхи України в Чорному морі, у ВМС ЗСУ наголошують, що корабельне угруповання росіян все ще дуже серйозне. Мовиться про понад 30 бойових одиниць досить серйозних класів.