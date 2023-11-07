Удар по "Аскольду" в Крыму: разведка Британии назвала неутешительные последствия для России

Украинские военные 4 ноября нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд" проекта "Каракурт". В разведке Британии проанализировали последствия атаки для России.

Прежде всего в разведке отмечают, что "Аскольд", спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав российского флота. Также в обзоре отмечается, что удар произошел дальше к востоку от Крыма, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальних ударов.

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России, вероятно, придется осуществить передислокацию от линии фронта

Разведка Британии подтверждает, что "Аскольд" почти наверняка был поврежден после удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше от линии фронта, что задержит поставки новых кораблей,

– говорится в обзоре.

Атака на "Аскольд": что известно