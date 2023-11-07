Удар по "Аскольду" в Крыму: разведка Британии назвала неутешительные последствия для России
Источник:Министерство обороны Великобритании
Украинские военные 4 ноября нанесли удар по российскому кораблю "Аскольд" проекта "Каракурт". В разведке Британии проанализировали последствия атаки для России.
Прежде всего в разведке отмечают, что "Аскольд", спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав российского флота. Также в обзоре отмечается, что удар произошел дальше к востоку от Крыма, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальних ударов.
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России, вероятно, придется осуществить передислокацию от линии фронта
Разведка Британии подтверждает, что "Аскольд" почти наверняка был поврежден после удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.
Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше от линии фронта, что задержит поставки новых кораблей,
– говорится в обзоре.
Атака на "Аскольд": что известно
- Украинские военные 4 ноября атаковали ракетный корабль "Аскольд" с помощью ракет SCALP. В сети показали видео вероятного прилета по судну. Также в сети появились последствия удара, которые свидетельствуют, что россиянам проще списать "Аскольд", чем восстанавливать его.
- В ВСУ подтвердили, что "Аскольд" получил повреждения, однако, насколько они тяжелые пока не известно.
- Представительница Сил обороны Юга Наталья Гуменюк отметила, что корабль точно не сможет скоро вернуться на боевое дежурство. Также в ВСУ подтверждают разрушения на судостроительном заводе в Керчи.
- Спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что проект "Каракурт" сложно назвать новым. Россияне были вынуждены к нему вернуться из-за санкций со стороны Украины.
- Несмотря на это, корабли этого проекта все равно представляют серьезную угрозу. В частности, такие суда способны запускать 8 ракет, а также оснащены системой ПВО "Панцирь-С1" морского типа.
- В течение предыдущих месяцев украинские военные поразили два российских больших десантных корабля "Оленегорский горняк" и "Минск", а также подводный ракетоноситель "Ростов". В апреле 2022 года Украина уничтожила крейсер "Москва".
- Несмотря на успехи Украины в Черном море, в ВМС ВСУ отмечают, что корабельная группировка россиян все еще очень серьезная. Речь идет о более 30 боевых единицах достаточно серьезных классов.