Основні логістичні гілки ще лишилися: чого чекати окупантам після удару по Чонгарському мосту

Вранці 22 червня з'явилася інформація про влучання по мостам між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом. Зокрема, під безпосереднє ураження потрапив Чонгарський міст. Він є одним з логістичних шляхів російських окупантів.

Про це 24 Каналу зазначив військовий експерт Роман Світан. Він пояснив наскільки великою проблемою для росіян може стати втрата логістики через Чонгарський міст.

Читайте також Переправа стала решетом, бідкання окупантів: усе, що відомо про удар по Чонгарському мосту

Проблеми для окупантів

За словами Романа Світана, через Чонгарський міст йшла частина вантажів російських окупантів. Основною ж гілкою постачання наразі залишається Кримський. Зокрема, ним військова амуніція переправляється з російської Тамані до Джанкою та Керчі, а далі до Севастополя, Чонгару, Мелітополя. Загалом 70% поставок йде сухопутним коридором. Удар саме по Кримському мосту вивів би третину з них, але й "бавовна" на Чонгарському склала певні проблеми для окупантів.

Це показник того, що ми можемо діставати до цього мосту, а це 120 кілометрів дальності. Вивести повністю з ладу весь ланцюг таким ударом ми не можемо, але взяли під оперативний контроль цю точку. Плюс тоді ж в Якимивці і Мелітополі були удари по російським військовим об'єктам,

– сказав військовий експерт.

Роман Світан про удар по Чонгарському мосту: дивитись відео

Далі Кримський міст

Ймовірно, удар по Чонгарському мосту прийшовся засобами, які здатні уражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, припустив Світан. І це не попереджувальні заходи для російських окупантів – це взяття під вогневий контроль один з логістичних ланцюжків. На черзі Кримський міст.

"Це може бути й психологічна з одного боку операція. Я розумію, ми беремо під контроль один з логістичних ланцюжків не перетинаючи всі інші. Перетин Кримського мосту – це буде реальна річ", – додав він.

Удар по Чонгарському мосту: основне