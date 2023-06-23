Основные логистические ветви еще остались: чего ждать оккупантам после удара по Чонгарскому мосту

Утром 22 июня появилась информация о попадании по мостам между Херсонской областью и временно оккупированным Крымом. В частности, под прямое поражение попал Чонгарский мост. Он является одним из логистических путей российских оккупантов.

Об этом 24 Каналу отметил военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, насколько большой проблемой для россиян может стать потеря логистики из-за Чонгарского моста.

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Проблемы для оккупантов

По словам Романа Свитана, через Чонгарский мост шла часть грузов российских оккупантов. Основной же веткой снабжения остается Крымский. В частности, им военная амуниция переправляется из российской Тамани в Джанкой и Керчь, а затем в Севастополь, Чонгар, Мелитополь. В общей сложности 70% поставок идет по сухопутному коридору. Удар именно по Крымскому мосту вывел бы треть из них, но и "хлопок" на Чонгарском составил определенные проблемы для оккупантов.

Это показатель того, что мы можем добираться до этого моста, а это 120 километров дальности. Вывести полностью из строя всю цепь таким ударом мы не можем, но взяли под оперативный контроль эту точку. Плюс тогда же в Акимовке и Мелитополе были удары по российским военным объектам,

– сказал военный эксперт.

Роман Свитан об ударе по Чонгарскому мосту: смотреть видео

Дальше Крымский мост

Вероятно, удар по Чонгарскому мосту пришелся средствами, которые способны поражать цели на расстоянии более 100 километров, предположил Свитан. И это не предупредительные меры для российских оккупантов – это взятие под огневой контроль одной из логистических цепочек. На очереди Крымский мост.

"Это может быть и психологическая с одной стороны операция. Я понимаю, мы берем под контроль одну из логистических цепочек не пересекая все остальные. Пересечение Крымского моста – это будет реальная вещь", – добавил он.

Удар по Чонгарскому мосту: основное