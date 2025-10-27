Майор ЗСУ пояснив, як удар по дамбі на Бєлгородщині може вплинути на хід боїв

ЗСУ вдарили по дамбі Бєлгородського водосховища. Це матиме вплив на хід бойових дій. Результати цієї операції є показовими.

Тому це правильне рішення з боку України. Таку думку 24 Каналу озвучив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець.

До теми Удар по дамбі Бєлгородського водосховища: підтоплення зафіксували на супутникових знімках

"Це частина воєнної операції, яка була проведена на території сусідньої Бєлгородської області. Як ми бачимо, результати цієї операції є надзвичайно важливими і показовими. Те, що вдалося уразити дамбу і прилеглі до неї інженерні будівлі", – підкреслив він.

Чому ця атака важлива?

Тарас Березовець зазначив, що російська система ППО не спрацювала. Це аргумент на користь того, наскільки вона є неефективною. Росіяни не прикрили цей стратегічний об'єкт так, як було потрібно. Відбувається підтоплення російських позицій, зокрема, російських бліндажів на лінії боєзіткнення.

Такі об'єкти є легітимними цілями. Україна довгий час утримувалася від подібних атак, розуміючи, що це може у якийсь спосіб впливати на ситуацію із цивільними. Однак Росія вже четвертий рік не дотримується правил ведення війни та постійно тероризує цивільних.

Абсолютно правильне рішення. Воно показове. Головне – ефективне застосування засобів ураження має нам зараз показати, як ми будемо діяти, як будуть діяти Сили оборони, зокрема, на російській території,

– наголосив майор.

Що відомо про атаку на Бєлгородське водосховище?