Майор ЗСУ пояснив, як удар по дамбі на Бєлгородщині може вплинути на хід боїв
- ЗСУ вдарили по дамбі Бєлгородського водосховища, що викликало підтоплення російських позицій та показало неефективність російської системи ППО.
- Майор Тарас Березовець зазначив, що такі атаки є легітимними і важливими для України, це вплине на хід бойових дій.
ЗСУ вдарили по дамбі Бєлгородського водосховища. Це матиме вплив на хід бойових дій. Результати цієї операції є показовими.
Тому це правильне рішення з боку України. Таку думку 24 Каналу озвучив начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТрО, майор Тарас Березовець.
"Це частина воєнної операції, яка була проведена на території сусідньої Бєлгородської області. Як ми бачимо, результати цієї операції є надзвичайно важливими і показовими. Те, що вдалося уразити дамбу і прилеглі до неї інженерні будівлі", – підкреслив він.
Чому ця атака важлива?
Тарас Березовець зазначив, що російська система ППО не спрацювала. Це аргумент на користь того, наскільки вона є неефективною. Росіяни не прикрили цей стратегічний об'єкт так, як було потрібно. Відбувається підтоплення російських позицій, зокрема, російських бліндажів на лінії боєзіткнення.
Такі об'єкти є легітимними цілями. Україна довгий час утримувалася від подібних атак, розуміючи, що це може у якийсь спосіб впливати на ситуацію із цивільними. Однак Росія вже четвертий рік не дотримується правил ведення війни та постійно тероризує цивільних.
Абсолютно правильне рішення. Воно показове. Головне – ефективне застосування засобів ураження має нам зараз показати, як ми будемо діяти, як будуть діяти Сили оборони, зокрема, на російській території,
– наголосив майор.
Що відомо про атаку на Бєлгородське водосховище?
Вдень 25 жовтня губернатор Бєлгородщини заявив про нібито удар HIMARS по греблі водосховища. Зокрема, росіяни боялися підтоплення.
Після удару по греблі Бєлгородського водосховища росіяни у Вовчанську виявилися відрізаними. Внаслідок підриву дамби рівень води в Сіверському Дінці суттєво піднявся, що паралізувало логістику противника. Частина підрозділів ворога залишилася відрізаною від основних сил, а в деяких районах зафіксовано підтоплення їхніх бліндажів.
Командувач СБС Роберт Бровді "Мадяр" підтвердив удар ЗСУ по Бєлгородській дамбі. Рівень води у водосховищі впав на 100 сантиметрів.
Також він пояснив, як це вплине на Південно-Слобожанський напрямок. За його словами, значно ускладнюється ворожа логістика. Удар ЗСУ фактично відрізав російські підрозділи, які переправлялись нею через Сіверський Донець, від основних сил. Тому просування окупаційних військ ускладнилось.