Майор ВСУ объяснил, как удар по дамбе на Белгородщине может повлиять на ход боев

ВСУ ударили по дамбе Белгородского водохранилища. Это будет иметь влияние на ход боевых действий. Результаты этой операции являются показательными.

Поэтому это правильное решение со стороны Украины. Такое мнение 24 Каналу озвучил начальник отдела международного военного сотрудничества КС ТрО, майор Тарас Березовец.

"Это часть военной операции, которая была проведена на территории соседней Белгородской области. Как мы видим, результаты этой операции являются чрезвычайно важными и показательными. То, что удалось поразить дамбу и прилегающие к ней инженерные здания", – подчеркнул он.

Почему эта атака важна?

Тарас Березовец отметил, что российская система ПВО не сработала. Это аргумент в пользу того, насколько она является неэффективной. Россияне не прикрыли этот стратегический объект так, как было нужно. Происходит подтопление российских позиций, в частности, российских блиндажей на линии боестолкновения.

Такие объекты являются легитимными целями. Украина долгое время воздерживалась от подобных атак, понимая, что это может каким-то образом влиять на ситуацию с гражданскими. Однако Россия уже четвертый год не соблюдает правила ведения войны и постоянно терроризирует гражданских.

Абсолютно правильное решение. Оно показательное. Главное – эффективное применение средств поражения должно нам сейчас показать, как мы будем действовать, как будут действовать Силы обороны, в частности, на российской территории,

– подчеркнул майор.

Что известно об атаке на Белгородское водохранилище?