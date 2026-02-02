Росія мовчить не просто так: Андрющенко повідомив деталі удару по десантниках РФ

В окупованій Кирилівці Запорізької області безпілотники завдали двох ударів. Перший удар по позиціях десантних військ підтвердили і Генштаб України, і російська сторона. Втрати серед особового складу ворога сягнули 200 загиблих.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив 24 Каналу, що другий удар був завданий по секретному об'єкту виробництва критично важливої продукції для російського фронту, що суттєво послабить можливості російської ППО в регіоні.

Чому росіяни замовчують удар по Кирилівці?

Росіяни мовчать про цей удар, оскільки бояться визнати, що саме було знищено – у Кирилівці розташовувався цех, де виготовлялися критично важливі речі для російського фронту, і цей об'єкт було повністю ліквідовано внаслідок удару.

Є там досить чуттєві втрати серед спеціалістів такого рівня, що якщо росіяни скажуть це вголос, той, хто відповідає за протиповітряну оборону по цій лінії фронту, щонайменше залишить свою посаду. Ліквідовано цілу низку спеціалістів, тепер нам буде набагато легше пробивати протиповітряну оборону по території Запорізької області. Абсолютно прекрасна операція,

– сказав Андрющенко.

Експерт закликав дочекатися офіційного звіту від ГУР, яке незабаром має оприлюднити деталі операції.

"Оця вся низка подій демонструє, що навіть без ударів по енергетиці нам є куди бити й ми б'ємо туди, куди треба", – підкреслив Андрющенко.

Що ще відомо про втрати ворога на фронті?