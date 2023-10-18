Удар по лікарні в Секторі Гази: хто "інвестує" в загострення конфлікту на Близькому Сході

Світові лідери докладають зусиль для того, щоб загасити конфлікт на Близькому Сході. Однак удар по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази 17 жовтня, який забрав життя декількох сотень людей, свідчить про ескалацію ситуації.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов сказав 24 Каналу, що такий розвиток подій може призвести не тільки до початку наземної операції ЦАХАЛ в Секторі Гази, але й до регіональної війни на Близькому Сході.

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Протести активізувались

Удар по лікарні Аль-Ахлі – наразі не встановлено остаточно, хто його здійснив – на палестинській території спричинив те, чого найбільше боялися – активізації протестного руху проти Ізраїлю в Туреччині, Йорданії, Єгипті, на Західному берегу річки Йордан в палестинській автономії та в інших країнах.

"Ці протести вже фактично зірвали саміт, який мав відбутися в Йорданії за участі президента США Джозефа Байдена та лідерів країн Близького Сходу, щоб узгодити певні кроки. З одного боку вирішити проблеми ХАМАС, а з іншого – не допустити гуманітарної катастрофи в Секторі Гази", – зазначив заступник директора Центру близькосхідних досліджень.

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Різна мотивація

Водночас удар по лікарні Аль-Ахлі може бути спробою свідомо загострити ситуацію, адже одразу представники певних країн виступили із засудження Ізраїлю, хоча на той момент не було відомо, хто саме завдав цього удару.

Проте в тих, хто зробив такі заяви була різна мотивація. Так, Іран та його союзники хочуть використати ситуацію та "інвестують" в її загострення. Саме не цей сценарій вони розраховують. Вони зраділи, що цей момент наступив раніше, ніж вони планували. Адже вони хотіли розкачати протести під час наземної операції Ізраїля, яка досі не розпочалась,

– пояснив Данилов.

Також деякі лідери країн виступили зі звинуваченнями Ізраїля в ударі на лікарні не для загострення ситуації, а щоб упередити внутрішні протести.

"У Реджепа Ердогана подвійна ситуація – він не хотів протестів на вулицях Стамбулу та Анкари, проте думає, як зіграти на цій ситуації. А король Йорданії, який скасував саміт, думав про внутрішньополітичну стабільність в Йорданії і про те, що він не може в цій ситуації вчинити інакше", – підкреслив Сергій Данилов.

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