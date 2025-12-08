Не випадкова ціль: військовий оглядач пояснив, що стоїть за атакою росіян по Печенізькій греблі
- 7 грудня росіяни завдали удару по Печенізькій греблі на Харківщині, що є важливим логістичним маршрутом для ЗСУ.
- Атака була спрямована на перерізання постачання для українських військових, щоб порушити тактичну логістику на фронті.
7 грудня ворог завдав удару по Печенізькій греблі, що на Харківщині. В пріоритеті України – її швидка відбудова, адже вона відіграє важливу роль для українських військових.
Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що повз греблю проходить логістичний маршрут. Окупанти розраховували саме на перерізання постачання необхідного на фронт для ЗСУ.
Що стоїть за атакою росіян по Печенізькій греблі?
Через Печенізьку греблю проходить дорога з Харкова на Вовчанськ та Куп'янськ. Тому можна припустити, що окупанти намагались перерізати один з логістичних маршрутів Сил оборони України.
Це те, що видно одразу – росіяни хотіли порушити тактичну логістику на певному відтинку фронту, щоб українські військові отримували менше необхідного,
– наголосив він.
Шарп пояснив, що при порушенні логістики на фронт продовжують постачати потрібне захисникам, але з запізненням. Ворог розраховував на значне послаблення українських сил. Схожі удари є невіддільною частиною будь-якої війни, Україна, зокрема, також шукає слабкі логістичні місця на території Росії.
Важливо! У ЗСУ повідомили, що Україна заздалегідь оцінила ризики та підготувала кілька планів реагування на випадок критичного ураження дамби. Для забезпечення логістики розроблено й протестовано запасні маршрути руху, які наразі повністю дозволять підтримувати необхідне сполучення.
Удар по Печенізькій греблі: деталі
- Печенізьке водосховище – велике штучне водосховище на річці Сіверський Донець у Харківській області. Воно є основним джерелом господарсько-питного водопостачання Харкова – понад 70% води міста походить з нього.
- Окупанти атакували греблю балістичними ракетами, місцеві жителі чули щонайменше три вибухи. Це не перша атака – ворог завдавав ударів по ній і у 2022 році.
- Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж припустив, що удар по греблі – це створення передумов для того, щоб змусити людей у Харкові страждати та ускладнити для них ситуацію.