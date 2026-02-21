Ураження Воткінського заводу: ЗМІ відповіли, чи зупиниться виробництво "Іскандерів" і "Орешника"

Сили оборони, ймовірно, завдали удару по російському підприємству, яке виробляє балістичні ракети. Йдеться про акціонерне товариство Воткінський завод, який розташований за більш ніж 1 300 кілометрів від українського кордону.

За попередніми даними, атака могла бути здійснена українськими крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Про це йдеться у матеріалі Defense Express.



Чи зможуть росіяни виробляти "Іскандери" та "Орешник" після удару по заводу?

Журналісти наголошують, що офіційного підтвердження удару по Воткінському заводу наразі немає. Водночас головний інженер компанії Fire Point Денис Штілерман оприлюднив у соцмережах відео пусків ракет із підписом: "Ось невеличке відео. Без контексту. Контекст – згодом)".

Головний інженер Fire Point натякає на приліт по Воткінському заводу у Росії / Відео з акаунту Дениса Штілермана у соцмережі Х

Аналітики припускають, що публікація могла натякати саме на атаку по російському оборонному підприємству, хоча прямої згадки про це не було.

Водночас OSINT-спільнота "КіберБорошно" заявила, що змогла геолокувати наслідки удару та підтвердила ураження ворожого об'єкта. За даними аналітиків, зафіксовано влучання у виробничі цехи підприємства.

Експерти зазначають, що Воткінський завод є одним із ключових об'єктів оборонно-промислового комплексу Росії та має бути прикритий багаторівневою системою протиповітряної оборони. Ба більше, це вже щонайменше третій випадок за місяць, коли ракети "Фламінго" уражають добре захищені військові об'єкти Росії, зокрема полігон Капустин Яр, звідки Росія здійснює пуски ракет "Орешник", а також арсенали ГРАУ.

Фахівці підкреслюють, що навіть точне влучання не означає повної зупинки виробництва ракет, однак може суттєво ускладнити виробничі процеси. Для серйозного виведення таких підприємств з ладу необхідна серія цілеспрямованих ударів і значна кількість ракет,

– пише Defense Express.

Водночас з огляду на зростання застосування українських далекобійних засобів ураження, подібні атаки можуть відбуватися частіше.

Журналісти нагадали, що Воткінський завод має довгу історію: підприємство було засноване ще у 1759 році. Виробництвом балістичних ракет там займаються з 1957 року.

У різні періоди завод випускав ракети до комплексів "Піонер", тактичні ракети 9М79-1 для "Точка-У", міжконтинентальні ракети "Тополь-М", а з 2006 року – балістичні ракети комплексу "Іскандер-М", якими Росія регулярно завдає ударів по Україні. Підприємство також залучене до виробництва ракет середньої дальності "Орешник".

Нагадаємо, Воткінський завод розташований в Удмуртії, що в Росії. За даними місцевих ЗМІ, по заводу прилетіли щонайменше 3 дрони, у навколишніх будівлях були вибиті шибки.

