Маломуж пояснив, чому так важливо для України отримати дозвіл від США щодо ударів вглиб Росії

Ворог продовжує обстрілювати Україну, зокрема, під ударами – цивільні об'єкти. Проте США наразі обговорюють можливість застосування по території Росії західної зброї великої дальності.

Київ нещодавно передав Вашингтону список цілей на російській території, по яких Україна планує завдати удару ракетами ATACMS. Екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж пояснив у розмові з 24 Каналом, що США стримується щодо надання дозволу Україні бити вглиб російської території через погрози ядерної ескалації з боку Кремля.

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Немає стратегічного рішення

В Сполучених Штатах, як зазначив екскерівник Служби зовнішньої розвідки, може бути до 800 одиниць цих ракет, а у західних партнерів – ще декілька сотень.

Тому вони могли б виділити Україні від 60 до 100 одиниць ATACMS. Так само і винищувачів F-16 – щонайменше 50 – 60, а краще – 120 таких літаків. Це б створило потужний ударний кулак на всіх пріоритетних напрямках фронту,

– наголосив Маломуж.

Така кількість озброєння, на його думку, дозволить Україні ліквідувати ресурси ворога, його середні та далекі тили, ударити по фронтових позиціях, а після розгортати наступальні операції.

Сьогодні, на жаль, з боку США та союзників немає стратегічного рішення щодо надання такої кількості, ракет, літаків, а також систем ППО, боєприпасів, зокрема, американських КАБів, які набагато кращі, ніж російські, та касетних снарядів. Все це зараз необхідне на Покровському, Краматорському, Курахівському напрямках, де тривають важкі бої,

– зауважив він.

Проте США наголошують, що ЗСУ мають діяти обмеженими ресурсами, а удари можуть завдавати на об'єктах, які визначені спільно з Вашингтоном.

"Тому Україні доведеться проводити важку роботу щодо отримання відповідної кількості озброєння та техніки, і ще не одна українська делегація для цього відправиться до США. Крім того, маємо працювати по лінії розвідки, Міністерства оборони, МЗС, а також з різними групами впливу в США та політиками", – підкреслив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Коли буде ухвалене рішення

Росія, за його словами, завдає ударів ракетами та дронами по цивільних об'єктах, а саме – по лікарнях, житловим будівлям, торгових центрах, об'єктах інфраструктури.

Відповідно до законодавства країн, що надають допомогу Україні, – США, Великої Британії, Франції тощо, – це акти масового тероризму. Тому західні країни мають протидіяти цьому усіма засобами. Спільно з Україною їм потрібно визначити об'єкти, причетні до здійснення актів тероризму, і в межах міжнародного права по них мають бути завдані удари, засобами та зброєю, які передадуть нашій країні. У найближчі тижні Україна має досягти домовленостей про те, що низка російських об'єктів буде під прицілом ракет та дроні виробництва США, Великої Британії та Франції,

– відзначив Микола Маломуж.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров заявив, що США був наданий список цілей у глибині території Росії, які Україна планує уразити ракетами ATACMS. За його словами, Білий дім наразі розглядає питання можливості надання Україні дозволу щодо використання далекобійної зброї по російських об'єктах.