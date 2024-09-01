Маломуж объяснил, почему так важно для Украины получить разрешение от США относительно ударов вглубь России

Враг продолжает обстреливать Украину, в частности, под ударами – гражданские объекты. Однако США пока еще обсуждают возможность применения по территории России западного оружия большой дальности.

Киев недавно передал Вашингтону список целей на российской территории, по которым Украина планирует нанести удар ракетами ATACMS. Экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил в разговоре с 24 Каналом, что США сдерживается относительно предоставления разрешения Украине бить вглубь российской территории из-за угрозы ядерной эскалации со стороны Кремля.

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Нет стратегического решения

В Соединенных Штатах, как отметил экс-руководитель Службы внешней разведки, может быть до 800 единиц этих ракет, а у западных партнеров – еще несколько сотен.

Поэтому они могли бы выделить Украине от 60 до 100 единиц ATACMS. Так же и истребителей F-16 – минимум 50 – 60, а лучше – 120 таких самолетов. Это бы создало мощный ударный кулак на всех приоритетных направлениях фронта,

– подчеркнул Маломуж.

Такое количество вооружения, по его мнению, позволит Украине ликвидировать ресурсы врага, его средние и дальние тылы, ударить по фронтовым позициям, а после разворачивать наступательные операции.

Сегодня, к сожалению, со стороны США и союзников не имеется стратегического решения о предоставлении такого количества, ракет, самолетов, а также систем ПВО, боеприпасов, в частности, американских КАБов, которые гораздо лучше, чем российские, и кассетных снарядов. Все это сейчас необходимо на Покровском, Краматорском, Кураховском направлениях, где идут тяжелые бои,

– отметил он.

Однако США отмечают, что ВСУ должны действовать ограниченными ресурсами, а удары могут наносить на объектах, которые определены совместно с Вашингтоном.

"Поэтому Украине придется проводить тяжелую работу по получению соответствующего количества вооружения и техники, и еще ни одна украинская делегация для этого отправится в США. Кроме того, должны работать по линии разведки, Министерства обороны, МИДа, а также с различными группами влияния в США и политиками", – подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки.

Когда будет принято решение

Россия, по его словам, наносит удары ракетами и дронами по гражданским объектам, а именно – по больницам, жилым зданиям, торговым центрам, объектам инфраструктуры.

В соответствии с законодательством стран, оказывающих помощь Украине, – США, Великобритании, Франции и т.д., – это акты массового терроризма. Поэтому западные страны должны противодействовать этому всеми средствами. Совместно с Украиной им нужно определить объекты, причастные к осуществлению актов терроризма, и в рамках международного права по ним должны быть нанесены удары, средствами и оружием, которые передадут нашей стране. В ближайшие недели Украина должна достичь договоренностей о том, что ряд российских объектов будет под прицелом ракет и дронов производства США, Великобритании и Франции,

– отметил Николай Маломуж.

Напомним, что ранее министр обороны Рустем Умеров заявил, что США был предоставлен список целей в глубине территории России, которые Украина планирует поразить ракетами ATACMS. По его словам, Белый дом сейчас рассматривает вопрос о возможности предоставления Украине разрешения по использованию дальнобойного оружия по российским объектам.