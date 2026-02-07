Росія хоче зламати українців холодом і темрявою, але отримує зворотний ефект, – FT

Росія намагається зламати українців ударами по енергетичній інфраструктурі, занурюючи міста у холод і темряву. Втім, такі атаки не досягають своєї мети.

Рівень готовності населення продовжувати опір навіть зріс. Про це повідомляє Financial Times.

Чого намагається досягнути Росія?

Україна переживає одну з найважчих зим від початку повномасштабної війни. Російські удари по енергетичній інфраструктурі під час морозів спрямовані на те, щоб підірвати витривалість населення та змусити Київ до поступок.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Москва свідомо атакує енергетику, намагаючись змусити Україну капітулювати.

Водночас він наголошував на важливості посилення ППО для захисту критичної інфраструктури.

Проте стійкість українців лише зростає

Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології, заявив, що російська кампанія великомасштабних ударів по українській енергетиці не мала істотного впливу на суспільні настрої.

Зокрема, станом на кінець січня 2026 року близько 65% українців готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно – це навіть більше, ніж у грудні.

Соціологи зазначають, що російська кампанія блекаутів не змінила суспільні настрої на користь "миру за будь-яку ціну".

Попри психологічну втому, холод і нічні обстріли, українці зберігають почуття гумору та здатність адаптуватися. Водночас експерти попереджають: тривалі атаки по енергетиці й надалі залишаються серйозним викликом.

Яка ситуація в енергетиці?