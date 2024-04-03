Втрачає шалені суми: як атаки на НПЗ б'ють по економіці Росії
Світові ЗМІ повідомляють, що у квітні Росія планує скоротити експорт дизельного пального. Однією з причин є атака українських дронів по нафтопереробних заводах Росії.
Олег Пендзин, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, зазначив 24 Каналу, що Росія була одним з найбільших експортерів нафтопродукції у світі. Він розповів, що Росія експортувала близько 15% бензини та 50% дизелю.
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Як українські дрони вплинули на НПЗ Росії
Росія ще до влучань українських дронів у НПЗ була вимушена ввести ембарго на продаж бензину за межі Росії на пів року. Причина – складнощі ціноутворення на внутрішньому ринку.
Під впливом атак українських дронів Росія почала обмежувати ще й продаж дизелю за межі країни.
Від продажу нафтопродуктів Росія за рік отримувала 30 – 35 мільярдів доларів, а зараз втрачає шалені суми. Будь-які можливості обмеження експорту Росії по нафтопродуктах є ударом по російській економіці,
– підкреслив Олег Пендзин.
Росія розпочала перемовини з Азербайджаном та Білоруссю про закупівлю в цих країнах бензину, щоб забезпечити внутрішній ринок.
"Країна-бензоколонка", у зв’язку з різким зменшенням обсягів виробництва власних нафтопродуктів, змушена купувати бензин за межами країни,
– сказав Пендзин.
Отже, на думку економіста, атаки дронами впливають на загальні обсяги виробництва нафтопродукції. Зменшують можливості не тільки експортного потенціалу Росії, але й забезпечення внутрішнього ринку.
Як Європа реагує на удари по НПЗ Росії
- Президент Фінляндії Олександр Стубб під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським підтримав удари України по нафтопереробних заводах в Росії. В Європі зараз ведуться гострі дебати щодо доречності таких нападів.
- Глава Міністерства закордонних справ Франції Стефан Сежурне вважає, що Україна здійснює "легітимну оборону", коли обстрілює НПЗ Росії.
- Україна продовжує атакувати нафтопереробні заводи в Росії, що викликало дискусію у Німеччині. Депутатка Європарламенту з Німеччини зазначила, що Україна має право на такі дії.