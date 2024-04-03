Олег Пендзин, економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, зазначив 24 Каналу, що Росія була одним з найбільших експортерів нафтопродукції у світі. Він розповів, що Росія експортувала близько 15% бензини та 50% дизелю.

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Як українські дрони вплинули на НПЗ Росії

Росія ще до влучань українських дронів у НПЗ була вимушена ввести ембарго на продаж бензину за межі Росії на пів року. Причина – складнощі ціноутворення на внутрішньому ринку.

Під впливом атак українських дронів Росія почала обмежувати ще й продаж дизелю за межі країни.

Від продажу нафтопродуктів Росія за рік отримувала 30 – 35 мільярдів доларів, а зараз втрачає шалені суми. Будь-які можливості обмеження експорту Росії по нафтопродуктах є ударом по російській економіці,

– підкреслив Олег Пендзин.

Росія розпочала перемовини з Азербайджаном та Білоруссю про закупівлю в цих країнах бензину, щоб забезпечити внутрішній ринок.

"Країна-бензоколонка", у зв’язку з різким зменшенням обсягів виробництва власних нафтопродуктів, змушена купувати бензин за межами країни,

– сказав Пендзин.

Отже, на думку економіста, атаки дронами впливають на загальні обсяги виробництва нафтопродукції. Зменшують можливості не тільки експортного потенціалу Росії, але й забезпечення внутрішнього ринку.

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