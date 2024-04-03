Олег Пендзин, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, отметил 24 Каналу, что Россия была одним из крупнейших экспортеров нефтепродукции в мире. Он рассказал, что Россия экспортировала около 15% бензина и 50% дизеля.

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Как украинские дроны повлияли на НПЗ России

Россия еще до попаданий украинских дронов в НПЗ была вынуждена ввести эмбарго на продажу бензина за пределы России на полгода. Причина – сложности ценообразования на внутреннем рынке.

Под влиянием атак украинских дронов Россия начала ограничивать еще и продажу дизеля за пределы страны.

От продажи нефтепродуктов Россия за год получала 30 – 35 миллиардов долларов, а сейчас теряет огромные суммы. Любые возможности ограничения экспорта России по нефтепродуктам являются ударом по российской экономике,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Россия начала переговоры с Азербайджаном и Беларусью о закупке в этих странах бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок.

"Страна-бензоколонка", в связи с резким уменьшением объемов производства собственных нефтепродуктов, вынуждена покупать бензин за пределами страны,

– сказал Пендзин.

Итак, по мнению экономиста, атаки дронами влияют на общие объемы производства нефтепродукции. Уменьшают возможности не только экспортного потенциала России, но и обеспечения внутреннего рынка.

Как Европа реагирует на удары по НПЗ России