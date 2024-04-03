Олег Пендзин, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, отметил 24 Каналу, что Россия была одним из крупнейших экспортеров нефтепродукции в мире. Он рассказал, что Россия экспортировала около 15% бензина и 50% дизеля.
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Как украинские дроны повлияли на НПЗ России
Россия еще до попаданий украинских дронов в НПЗ была вынуждена ввести эмбарго на продажу бензина за пределы России на полгода. Причина – сложности ценообразования на внутреннем рынке.
Под влиянием атак украинских дронов Россия начала ограничивать еще и продажу дизеля за пределы страны.
От продажи нефтепродуктов Россия за год получала 30 – 35 миллиардов долларов, а сейчас теряет огромные суммы. Любые возможности ограничения экспорта России по нефтепродуктам являются ударом по российской экономике,
– подчеркнул Олег Пендзин.
Россия начала переговоры с Азербайджаном и Беларусью о закупке в этих странах бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок.
"Страна-бензоколонка", в связи с резким уменьшением объемов производства собственных нефтепродуктов, вынуждена покупать бензин за пределами страны,
– сказал Пендзин.
Итак, по мнению экономиста, атаки дронами влияют на общие объемы производства нефтепродукции. Уменьшают возможности не только экспортного потенциала России, но и обеспечения внутреннего рынка.
Как Европа реагирует на удары по НПЗ России
- Президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским поддержал удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России. В Европе сейчас ведутся острые дебаты относительно уместности таких нападений.
- Глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне считает, что Украина осуществляет "легитимную оборону", когда обстреливает НПЗ России.
- Украина продолжает атаковать нефтеперерабатывающие заводы в России, что вызвало дискуссию в Германии. Депутат Европарламента из Германии отметила, что Украина имеет право на такие действия.