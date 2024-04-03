Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що ніхто з адміністрації Байдена не говорив "Ми просили не завдавати ударів". Насправді вони просто не заохочують це робити.

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Просили не робити чи не заохочують

"Ми не заохочуємо" у перекладі з дипломатичної мови означає "Ми не даємо їм літаки, дрони, розвіддані".

До речі, також повідомлялося, що розвіддані з військових об'єктів на території Росії США нам теж не передає. Тільки з військових об'єктів на території України чи у Чорному морі, але не на території Росії. У США кажуть "Це все без нашої участі",

– повідомив Шейтельман.

Американці справді не заохочують Україну бити по території Росії, але вони не мають інструментів, щоб щось із цим зробити. А якщо вони спробують цьому завадити, то в адміністрації Байдена виникне політична проблема.

В якій ситуації може опинитись Байден

За словами Шейтельмана, якщо раптом приїде Блінкен і пригрозить Україні призупиненням військової допомоги у разі ударів по території Росії – це закінчиться погано для Байдена. Шанси Байдена переобратись на виборах президента стануть дуже маленькими, адже у такому разі вийде, що він використовує війну в Україні для власних виборчих інтересів.

У першій статті Financial Times, яка спливла на цю тему, повідомлялося, що зростуть ціни на нафту, зросте інфляція в США, а шанси Байдена переобратися впадуть.

Максимум, що можуть робити американці, це ось такі заяви. Погрожувати нам їм самим страшно, бо це проти правил. Тому вони й не заохочують. Я думаю, що в якійсь неофіційній розмові приїжджає Салліван і справді просить наших не бити по території Росії. Але це Салліван – радник із національної безпеки. Він просто пояснює якісь там переваги у сфері безпеки,

– сказав політтехнолог.

Дуже важливо, що атаки України по цілях всередині Росії стали публічними. Тепер адміністрація Байдена не має інструменту таємно добиватися від нас чогось.

Ставлення США до атак України по НПЗ Росії