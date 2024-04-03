Теряет баснословные суммы: как атаки на НПЗ бьют по экономике России

Мировые СМИ сообщают, что в апреле Россия планирует сократить экспорт дизельного топлива. Одной из причин является атака украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам России.

Олег Пендзин, экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, отметил 24 Каналу, что Россия была одним из крупнейших экспортеров нефтепродукции в мире. Он рассказал, что Россия экспортировала около 15% бензина и 50% дизеля.

Смотрите также США не имеют инструментов, чтобы заставить Украину прекратить бить по России, – Шейтельман

Как украинские дроны повлияли на НПЗ России

Россия еще до попаданий украинских дронов в НПЗ была вынуждена ввести эмбарго на продажу бензина за пределы России на полгода. Причина – сложности ценообразования на внутреннем рынке.

Под влиянием атак украинских дронов Россия начала ограничивать еще и продажу дизеля за пределы страны.

От продажи нефтепродуктов Россия за год получала 30 – 35 миллиардов долларов, а сейчас теряет огромные суммы. Любые возможности ограничения экспорта России по нефтепродуктам являются ударом по российской экономике,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Россия начала переговоры с Азербайджаном и Беларусью о закупке в этих странах бензина, чтобы обеспечить внутренний рынок.

"Страна-бензоколонка", в связи с резким уменьшением объемов производства собственных нефтепродуктов, вынуждена покупать бензин за пределами страны,

– сказал Пендзин.

Итак, по мнению экономиста, атаки дронами влияют на общие объемы производства нефтепродукции. Уменьшают возможности не только экспортного потенциала России, но и обеспечения внутреннего рынка.

Как Европа реагирует на удары по НПЗ России