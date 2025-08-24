Українські сили регулярно завдають ударів по важливих для російської економіки та війська об'єктах. Сьогодні наша країна може постояти за себе, не чекаючи від ворога жестів доброї волі.

Саме на цьому наголосив Володимир Зеленський у зверненні на День Незалежності. Глава держави запевнив, що реакція України на дії Росії є пропорційною та праведною, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський щодо ударів по Росії?

Так, коли окупанти прагнуть захопити Сумщину, тоді у Курській області з'являються наші ЗСУ. Коли ворог атакує українську енергетику, тоді у відповідь палають його НПЗ.

І ніхто не може нам заборонити такі удари, бо це б'є справедливість,

– заявив Зеленський.

Він нагадав, що Україна неодноразово пропонувала противнику обопільне припинення вогню. Втім, оскільки її заклики ігнорують, вона відповідатиме силою.

Президент підкреслив, що сьогодні Україна – сильніша, ніж була раніше, й себе поважає. Наша держава має власну волю, аби втілювати в життя те, що їй необхідно.

Україна ніколи більше в історії не буде примушена до ганьби, яку росіяни називають компромісом,

– наголосив президент.

Що відомо про українські удари по Росії?