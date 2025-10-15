-

Україна має повне право завдавати ударів у відповідь по території Росії, знеструмлюючи ворожі міста. Ймовірно, для цього українські військові можуть використовувати не лише дрони, а й нові українські розробки – ракети "Фламінго". Для більшого ефекту США могли б надати довгоочікувані ракети Tomahawk, які дуже лякають Володимира Путіна.

Однак це не єдине, про що варто турбуватись російському диктатору – його оточення може становити загрозу його владі в Москві. Крім того, Україна вже робить підготовчі кроки для контрнаступу на тимчасово окупований Крим.

Такими прогнозами в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу поділились аналітик з нацбезпеки США та внутрішньої політики Марк Тот разом з полковником Збройних сил США у відставці Джоном Світом. Вони також наголосили, що російські спецслужби проводять тонку роботу, щоб Європа не змогла звинуватити Кремль у атаках безпілотників на її територію.

"Росія не заслуговує на спокій": про удари українських БпЛА

250 українських безпілотників вдарили по об'єктах нафтопереробної промисловості та енергетики Росії, залишивши тисячі росіян в Бєлгороді без електрики. Марк, яка ваша думка щодо цього?

Марк Тот: Зараз у нас явно війна безпілотників, і тут мовиться про дві речі. Це заява росіянам про те, що вони більше не отримають цей простір просто так. Україна перешкоджатиме російським силам, які перебувають на полі бою. Далекобійна зброя здатна це зробити.

Треба звернути увагу на сигнал росіянам, що Україна відповідатиме на удари Росії. Сам Володимир Зеленський про це говорив. Він наголошував, що якщо Росія атакуватиме українську енергетичну інфраструктуру, то Україна зробить те саме. Якщо Росія буде використовувати зиму як зброю, то відповідь буде такою самою.

Україна має передати сигнал, що Росія не заслуговує на спокій. Вона має його через погані політичні рішення на Заході. Також несправедливо, що Росія може використовувати зиму як зброю.

У The Economist вказали на цікавий момент щодо ракети "Фламінго". Однак Зеленський не підтвердив використання цих далекобійних ракет. Утім, він сказав, що недавні удари здійснили не лише за допомогою дронів. Джон, як ви думаєте, Україна вже використовувала ракети "Фламінго"? Наскільки вони можуть бути ефективними?

Джон Світ: Очевидно, що "Фламінго" збільшує дальність ураження цілей на території Росії. Я думаю, що Україна вже використовувала ці ракети для ударів по Росії або по Криму, щоб ізолювати російські сили там. Це цінний інструмент разом з "Нептуном" та дронами.

Я впевнений, що скоро сюди приєднаються і ракети Tomahawk, які зможуть використовувати проти військових об'єктів у той час, як вони самі залучатимуть свої штатні сили проти енергооб'єктів та електростанцій, щоб завдати більшої шкоди економіці Росії. Однак також і трохи принести страждання російському населенню у вигляді відключення електроенергії, не атакуючи цивільних, оскільки Україна цього не робила.

Унікальність Tomahawk і чому їх так боїться Кремль?

Україна розраховує отримати американські ракети Tomahawk. Також пишуть, що скоро вдасться виробляти до 7 ракет "Фламінго" кожного дня. Джон, як поєднуються ці системи? Чи можете порівняти їх ефективність та результати? Чи з'являться нові можливості?

Джон Світ: Обидва ракетні комплекси мають збільшену дальність польоту. Tomahawk мають високоточну можливість глибоких ударів. Системи наведення доставляють їх від пуску до цілі.

Є 2 види Tomahawk: один несе вибухівку, вагою 1000 фунтів, інший – бомби комбінованої дії. Це – касетний боєприпас. Однак найважливіше в Tomahawk – це те, що він літає на малій висоті з високою дозвуковою швидкістю. Він має унікальну здатність зависати над ціллю, щоб уразити її в найбільш зручний момент. У цьому полягає різниця.

У різних ракет різний радіус ураження, але Tomahawk забезпечують значно більшу дальність і більшу ймовірність досягнення цілі.

Враховуючи наявні в Росії засоби ППО, Tomahawk, "Фламінго" та "Нептун" виявилися успішними. Однак Tomahawk забезпечують найкращу точність.

Володимир Путін заявив, що постачання Tomahawk зашкодить відносинам США та Росії. Чи вплинуть ці погрози на Трампа?

Марк Тот: Ми вже бачили це кіно раніше. Путін і з HIMARS, і з ЗРК Patriot, і з танками Abrams, і з F-16 каже, що це буде вирішальним чинником.

Він робив так із Байденом. А тепер намагається зробити те саме, щоб зупинити США від постачання Tomahawk до України. Я гадаю, що це не спрацює.

Tomahawk можуть завдавати набагато більше втрат за інші ракети. Це може бути ключовим під час атак на виробничі об'єкти Росії. Лише на одному об'єкті щомісяця виготовляють 2700 безпілотників, які атакують Україну.

Tomahawk потрібні. Вони поповнять арсенал озброєння України. Думаю, що Трамп на це піде. Він не хоче ескалації, але Путін йде на ескалацію. Він знову взявся за енергетичну інфраструктуру. І Україна повинна мати можливість відповісти, бо інакше Росія отримає можливість для ескалації.

Важко спрогнозувати дії Трампа. Однак сподіваюся, що ми доб'ємося свого.

Як угода США щодо Гази може вплинути на війну в Україні?

Марк, чи очікуєте ви, що адміністрація Трампа займе більш жорстку позицію щодо Кремля, якщо президент Трамп нарешті укладе мирну угоду щодо Гази?

Марк Тот: Думаю, угода щодо Гази ще далеко. Думаю, ви помітили, що Іран та його довірені особи, чи то Хамас, "Хезболла", дуже добре вміють говорити "так", коли насправді мають на увазі "ні". І тому ще зарано робити якісь висновки про те, що це призведе до угоди.

Хамас сказав, що приймає все. Катар та Єгипет засудили невиконання угод. Однак тепер вони кажуть, що настав час переговорів. Як ми бачили на прикладі Ірану, вони вірять у вічні переговори і це не допоможе. Один із представників Хамас заявив, що на те, щоб знайти лише заручників, підуть місяці. Це просто спроба виграти час.

Якщо говорити про Україну, я думаю, що поки що зарано. Якщо щось станеться, я сподіваюся, що це станеться заради людей, які страждають в Газі. Тоді це може зробити можливий вплив, тому що торкається іншої частини ситуації і дає перемогу Заходу, Трампу, що допомагає чинити тиск на Путіна. Це велике завдання. Сподіваюся, що все вийде.

Кого має остерігатись Путін, особливо після свого Дня народження?

7 жовтня був День народження Путіна. Марк, що б ви йому сказали, якби у вас була можливість?

Марк Тот: Нічого з того, що можна говорити на телебаченні. В цей момент я намагаюся звернутися до людини, яка готова вбивати людей, яка скоїла огидні воєнні злочини проти українців, яка викрадала дітей, вбивала дітей.

Це робить практично неможливою дискусію із Путіним. Однак ми мусимо. У нього є ядерна зброя. І навряд чи ви зможете силоміць усунути її від влади. Однак якби я зустрівся з ним, я просто сказав би: "Що з вами трапилося? Куди поділася ваша людяність?".

Однак це неефективно. Путін довів, хто він. Йому байдуже. Він не має наших цінностей. Він не дбає про життя так само як ми. І тому, якщо ця розмова відбудеться, то я не збираюся бути Такером Карлсоном. Путін – лиходій, який заслуговує на осуд. І чим швидше покине Землю, тим краще.

Марк, як ви вважаєте, чи святкував свій День народження російський диктатор з друзями чи просто з людьми, які не можуть дозволити собі сказати йому "ні"?

Марк Тот: Я не знаю. Думаю, Путін у якийсь момент починає обдурювати себе. Російська історія показала, що лідери, наприклад, імператор Микола чи Михайло Горбачов, яких застали зненацька, швидко і жорстко падають.

Не думаю, що ми зараз досягли цього. Путін, можливо, не бачить своє оточення. На його місці я озирався б на ФСБ. Росія – поліцейська держава, до якої прикріплений народ. Водночас Росія є бензоколонкою. І це її основа.

Я думаю, коли ФСБ та іншим спецслужбам набридне Путін, то ви побачите зміни. Він, мабуть, думає, що святкував з друзями. Однак, можливо, він святкував з людьми, які насправді говорять: "Ми більше так не можемо. Ви руйнуєте країну, економіку. І ми не зможемо оговтатися від цього протягом тривалого часу". Я не вважаю, що це щасливий День народження.

"Арсенал зла": як Куба та Північна Корея підтримують російську армію?

За даними Reuters, на боці російських військ в Україні воюють від 1 – до 5 тисяч кубинських солдатів. Марк, Росія зростає через підтримку своїх партнерів? Чому кубинці опинилися на війні?

Марк Тот: Деякі з цих коментарів про кількість кубинських військовослужбовців – це своєрідні геополітичні ігри, які розігруються на тлі чинної резолюції ООН, яка потребує зняття санкцій із Куби.

Частково це просто реакція США на Кубу. По суті, спроба пов'язати їх з війною в Україні з метою голосування в ООН. Однак я думаю, Джон може пояснити це краще за мене.

Джон Світ: Я згоден. Ми чули за кубинців. Я бачив у ЗМІ цифри від 5 до 20 тисяч. Також ми знаємо, що у війні беруть участь чеченці, північнокорейці. Ми бачили радників, принаймні з Китаю, які там воюють або ж консультують та навчають воювати.

Росія вже давно залучає найманців. Росія переважно опирається на призовників, молодих і літніх чоловіків, які не мають військового досвіду. А солдати з Куби, Північної Кореї мають хоча б певні знання щодо ведення бойових дій.

Це дає Росії цілий "арсенал зла". Тепер сюди можна додати Кубу. Я майже впевнений, що через це Куба отримає знижку на нафту.

За даними української розвідки, Північна Корея постачає до Росії половину своїх боєприпасів. Були дані про 260 тисяч артилерійських снарядів щомісяця. Чи отримує Україна таку ж допомогу від своїх союзників? Чи отримує Україна достатньо боєприпасів?

Джон Світ: Північна Корея постачає Росії артилерійські боєприпаси упродовж майже 18 місяців у вигляді 155 міліметрових артилерійських снарядів.

Вони також постачають гаубицю "Коксан" – дуже потужну зброю, яка може стріляти далеко вглиб української території. І це на додаток до північнокорейських солдатів та радників. Вони робили це вже деякий час, отримуючи в обмін технології, які допомогли їм збільшити свої ядерні сили.

Союзники продовжують постачати боєприпаси Україні. Зараз Штати заявили про намір надати додаткові дані про цілі, що вкрай важливо. З появою Tomahawk вони зможуть використати систему для ураження місць накопичення зброї та солдат в Росії. Також мовиться про пункти постачання – аеродроми, морські порти та автомагістралі.

Це ключовий елемент стратегії Stop, про яку я та Марк писали в статті про стратегію для України. Ви повинні зупинити потік російських солдатів в Україну, а потім зупинити їхню здатність фінансувати війну.

Tomahawk здатні на все це. Однак ключ – у блокуванні руху озброєнь. До речі, Північна Корея теж постачає балістичні ракети.

Як ФСБ намагається приховати причетність Росії до дронів над Європою?

Про безпілотники над Європою. Чому, на вашу думку, в НАТО досі чітко не заявили, що це російські дрони?

Джон Світ: Довести це складно. Адже ФСБ створить кілька рівнів неясності між пусковими установками та тими, хто фінансує та оснащує діяльність із дронами, щоб було важко простежити зв'язок із Росією.

Тому, як кажуть у нас у розвідці, стежте за грошима. Ми не знаємо, чи це просто розвідувальні безпілотники, які літають над певними районами, щоб порушити комерційний повітряний потік.

Давайте також врахуємо, що у Німеччині зараз Октоберфест. Тому все зводиться до створення заворушень та спробам вселити страх через хаос і залякати Захід.

Я, як аналітик, можу сказати, що у цьому замішана ФСБ. В країнах НАТО вже десятки років діють сплячі осередки, які активували. Їм передали системи озброєння та безпілотники. Тепер вони проводять ці операції. Нам потрібно вийти за рамки, довести це та мати можливість діяти на підставі можливої ​​причини.

Марк Тот: Я згоден. Україна спочатку "писала книгу" про те, як це робити у тилу ворога. Ваші удари по стратегічних бомбардувальниках у Росії за допомогою дронів показують, як далеко можна діяти.

Джон правий – стежте за грошима. Потрібно зрозуміти, звідки все це йде. Це просто. Ймовірно, це прості дрони, які ви можете купити. Потрібно вистежити процес, з'ясувати, хто та де це купує. Тоді ви знайдете те, що шукаєте.

З огляду цілей поки важко сказати. Літаки не збивали, вибухівку не скидали. Це, радше, незручності.

На цьому ранньому етапі все схоже на послання від Росії. Однак ви не хочете, щоб це переросло у ситуацію, схожу на 11 вересня. Європа має вирішити це терміново, а потім просто поставити крапку з Росією.

Найкращий спосіб тут діяти – створити безпольотну зону в Україні. Не час грати в ігри. Ізраїль в певному сенсі проклав нам шлях. Після 7 жовтня там сказали, що більше не грають з "Хезболлою", з ХАМАС з хуситами. Вони систематично почали говорити – якщо будете посилювати тиск, то ми будемо нарощувати ескалацію швидше, ніж ви зможете наздогнати.

Тож, я вважаю, що зараз Європа має запровадити безпольотну зону на Заході Україні.

Коли Україна буде готова звільнити Крим?

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк заявив, що Україна може здійснити раптовий наступ на Крим до цієї зими. Джон, цей сценарій все ще можливий?

Джон Світ: Крим – це вирішальна територія. Коли ви контролюєте Крим, то маєте вплив на Чорне море, маючи в арсеналі ракети класу "земля-земля", "земля-море", артилерію та авіабази.

Я вважаю, що Крим входить до списку територій, які Україна хоче звільнити. Однак вони (українці – 24 Канал) мають створити ці умови. І зараз вони роблять це, знищуючи системи ППО, які допомагають росіянам зупинити додаткові удари, які завдають, наприклад, "Фламінго", "Нептун" чи дрони.

Мабуть, знову зростуть загрози для Кримського мосту. Коли він впаде, то, я вважаю, ми побачимо контрнаступ з метою повторного захоплення Криму.

Однак замаскувати нагромадження військ складно. Україні доведеться накопичити бронетанкові сили з артилерією та особовим складом. І це буде складно в наш час з урахуванням супутникових технологій та безпілотників. Однак я дійсно вірю, що кінцевою метою України буде визволення Криму.

Чи будуть вони спочатку діяти в Криму, а потім на окупованих територіях? Це тактична ситуація, яка залежить від різних факторів. Зокрема від того, що буде на землі та як буде розвиватися війна упродовж наступних 3 – 6 місяців.

Марк, чи вважаєте ви, що така операція стане найкращим шансом всадити Путіна за стіл переговорів?

Марк Тот: Тут має бути тактичний вибір. Однак потрібно розмірковувати обережно, адже на кону життя військових. Не варто видавати ворогу будь-які ідеї. Донбас чи Крим – Зеленському та генералам доведеться вирішити, як це найкраще зробити.

Зрештою, якщо говорити про Крим, то генерал Бен Годжес сказав, що Крим є вирішальною територією цієї війни.

Я б сказав, що йде війна Путіна проти Східної Європи. Є питання, яким буде Придністров'я у майбутньому. Що буде з Молдовою? Що буде з Грузією в майбутньому? Джон працює над статтею, в якій буде мовитись про все це. Тому питання Криму може стати вирішальним щодо цього.