-

Украина имеет полное право наносить ответные удары по территории России, обесточивая вражеские города. Вероятно, для этого украинские военные могут использовать не только дроны, но и новые украинские разработки – ракеты "Фламинго". Для большего эффекта США могли бы предоставить долгожданные ракеты Tomahawk, которые очень пугают Владимира Путина.

Однако это не единственное, о чем стоит беспокоиться российскому диктатору – его окружение может представлять угрозу его власти в Москве. Кроме того, Украина уже делает подготовительные шаги для контрнаступления на временно оккупированный Крым.

Такими прогнозами в эксклюзивном интервью 24 Каналу поделились аналитик по нацбезопасности США и внутренней политике Марк Тот вместе с полковником Вооруженных сил США в отставке Джоном Свитом. Они также отметили, что российские спецслужбы проводят тонкую работу, чтобы Европа не смогла обвинить Кремль в атаках беспилотников на ее территорию.

Смотрите также Идеальное оружие для ударов по Кремлю: эксклюзивное интервью с полковником Британии в отставке

"Россия не заслуживает покоя": об ударах украинских БПЛА

250 украинских беспилотников ударили по объектам нефтеперерабатывающей промышленности и энергетики России, оставив тысячи россиян в Белгороде без электричества. Марк, какое ваше мнение по этому поводу?

Марк Тот: Сейчас у нас явно война беспилотников, и здесь говорится о двух вещах. Это заявление россиянам о том, что они больше не получат это пространство просто так. Украина будет препятствовать российским силам, которые находятся на поле боя. Дальнобойное оружие способно это сделать.

Надо обратить внимание на сигнал россиянам, что Украина будет отвечать на удары России. Сам Владимир Зеленский об этом говорил. Он отмечал, что если Россия будет атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, то Украина сделает то же самое. Если Россия будет использовать зиму как оружие, то ответ будет таким же.

Украина должна передать сигнал, что Россия не заслуживает покоя. Она имеет его из-за плохих политических решений на Западе. Также несправедливо, что Россия может использовать зиму как оружие.

В The Economist указали на интересный момент относительно ракеты "Фламинго". Однако Зеленский не подтвердил использование этих дальнобойных ракет. Впрочем, он сказал, что недавние удары осуществили не только с помощью дронов. Джон, как вы думаете, Украина уже использовала ракеты "Фламинго"? Насколько они могут быть эффективными?

Джон Свит: Очевидно, что "Фламинго" увеличивает дальность поражения целей на территории России. Я думаю, что Украина уже использовала эти ракеты для ударов по России или по Крыму, чтобы изолировать российские силы там. Это ценный инструмент вместе с "Нептуном" и дронами.

Я уверен, что скоро сюда присоединятся и ракеты Tomahawk, которые смогут использовать против военных объектов в то время, как они сами будут привлекать свои штатные силы против энергообъектов и электростанций, чтобы нанести больший ущерб экономике России. Однако также и немного принести страдания российскому населению в виде отключения электроэнергии, не атакуя гражданских, поскольку Украина этого не делала.

Уникальность Tomahawk и почему их так боится Кремль?

Украина рассчитывает получить американские ракеты Tomahawk. Также пишут, что скоро удастся производить до 7 ракет "Фламинго" каждый день. Джон, как сочетаются эти системы? Можете сравнить их эффективность и результаты? Появятся ли новые возможности?

Джон Свит: Оба ракетных комплекса имеют увеличенную дальность полета. Tomahawk имеют высокоточную возможность глубоких ударов. Системы наведения доставляют их от пуска до цели.

Есть 2 вида Tomahawk: один несет взрывчатку, весом 1000 фунтов, другой – бомбы комбинированного действия. Это – кассетный боеприпас. Однако самое важное в Tomahawk – это то, что он летает на малой высоте с высокой дозвуковой скоростью. Он обладает уникальной способностью зависать над целью, чтобы поразить ее в наиболее удобный момент. В этом заключается разница.

У разных ракет разный радиус поражения, но Tomahawk обеспечивают значительно большую дальность и большую вероятность достижения цели.

Учитывая имеющиеся в России средства ПВО, Tomahawk, "Фламинго" и "Нептун" оказались успешными. Однако Tomahawk обеспечивают наилучшую точность.

Владимир Путин заявил, что поставки Tomahawk повредят отношениям США и России. Повлияют ли эти угрозы на Трампа?

Марк Тот: Мы уже видели это кино раньше. Путин и с HIMARS, и с ЗРК Patriot, и с танками Abrams, и с F-16 говорит, что это будет решающим фактором.

Он делал так с Байденом. А теперь пытается сделать то же, чтобы остановить США от поставок Tomahawk в Украину. Я думаю, что это не сработает.

Tomahawk могут наносить гораздо больше потерь, чем другие ракеты. Это может быть ключевым при атаках на производственные объекты России. Только на одном объекте ежемесячно изготавливают 2700 беспилотников, которые атакуют Украину.

Tomahawk нужны. Они пополнят арсенал вооружения Украины. Думаю, что Трамп на это пойдет. Он не хочет эскалации, но Путин идет на эскалацию. Он снова взялся за энергетическую инфраструктуру. И Украина должна иметь возможность ответить, потому что иначе Россия получит возможность для эскалации.

Трудно спрогнозировать действия Трампа. Однако надеюсь, что мы добьемся своего.

Как соглашение США по Газе может повлиять на войну в Украине?

Марк, ожидаете ли вы, что администрация Трампа займет более жесткую позицию в отношении Кремля, если президент Трамп наконец заключит мирное соглашение по Газе?

Марк Тот: Думаю, соглашение по Газе еще далеко. Думаю, вы заметили, что Иран и его доверенные лица, или Хамас, "Хезболла", очень хорошо умеют говорить "да", когда на самом деле имеют в виду "нет". И поэтому еще рано делать какие-то выводы о том, что это приведет к соглашению.

Хамас сказал, что принимает все. Катар и Египет осудили невыполнение соглашений. Однако теперь они говорят, что настало время переговоров. Как мы видели на примере Ирана, они верят в вечные переговоры и это не поможет. Один из представителей Хамас заявил, что на то, чтобы найти только заложников, уйдут месяцы. Это просто попытка выиграть время.

Если говорить об Украине, я думаю, что пока рано. Если что-то произойдет, я надеюсь, что это произойдет ради людей, которые страдают в Газе. Тогда это может оказать возможное влияние, потому что касается другой части ситуации и дает победу Западу, Трампу, что помогает оказать давление на Путина. Это большая задача. Надеюсь, что все получится.

Кого должен остерегаться Путин, особенно после своего Дня рождения?

7 октября был День рождения Путина. Марк, что бы вы ему сказали, если бы у вас была возможность?

Марк Тот: Ничего из того, что можно говорить на телевидении. В этот момент я пытаюсь обратиться к человеку, который готов убивать людей, который совершил отвратительные военные преступления против украинцев, который похищал детей, убивал детей.

Это делает практически невозможной дискуссию с Путиным. Однако мы должны. У него есть ядерное оружие. И вряд ли вы сможете силой отстранить ее от власти. Однако если бы я встретился с ним, я просто сказал бы: "Что с вами случилось? Куда делась ваша человечность?".

Однако это неэффективно. Путин доказал, кто он. Ему все равно. Он не имеет наших ценностей. Он не заботится о жизни так же как мы. И поэтому, если этот разговор состоится, то я не собираюсь быть Такером Карлсоном. Путин – злодей, который заслуживает осуждения. И чем быстрее покинет Землю, тем лучше.

Марк, как вы считаете, праздновал ли свой День рождения российский диктатор с друзьями или просто с людьми, которые не могут позволить себе сказать ему "нет"?

Марк Тот: Я не знаю. Думаю, Путин в какой-то момент начинает обманывать себя. Российская история показала, что лидеры, например, император Николай или Михаил Горбачев, которых застали врасплох, быстро и жестко падают.

Не думаю, что мы сейчас достигли этого. Путин, возможно, не видит свое окружение. На его месте я оглядывался бы на ФСБ. Россия – полицейское государство, к которому прикреплен народ. В то же время Россия является бензоколонкой. И это ее основа.

Я думаю, когда ФСБ и другим спецслужбам надоест Путин, то вы увидите изменения. Он, видимо, думает, что праздновал с друзьями. Однако, возможно, он праздновал с людьми, которые на самом деле говорят: "Мы больше так не можем. Вы разрушаете страну, экономику. И мы не сможем оправиться от этого в течение длительного времени". Я не считаю, что это счастливый День рождения.

"Арсенал зла": как Куба и Северная Корея поддерживают российскую армию?

По данным Reuters, на стороне российских войск в Украине воюют от 1 – до 5 тысяч кубинских солдат. Марк, Россия растет из-за поддержки своих партнеров? Почему кубинцы оказались на войне?

Марк Тот: Некоторые из этих комментариев о количестве кубинских военнослужащих – это своеобразные геополитические игры, которые разыгрываются на фоне действующей резолюции ООН, которая требует снятия санкций с Кубы.

Частично это просто реакция США на Кубу. По сути, попытка связать их с войной в Украине с целью голосования в ООН. Однако я думаю, Джон может объяснить это лучше меня.

Джон Свит: Я согласен. Мы слышали о кубинцах. Я видел в СМИ цифры от 5 до 20 тысяч. Также мы знаем, что в войне участвуют чеченцы, северокорейцы. Мы видели советников, по крайней мере из Китая, которые там воюют или консультируют и учат воевать.

Россия уже давно привлекает наемников. Россия преимущественно опирается на призывников, молодых и пожилых мужчин, которые не имеют военного опыта. А солдаты из Кубы, Северной Кореи имеют хотя бы определенные знания по ведению боевых действий.

Это дает России целый "арсенал зла". Теперь сюда можно добавить Кубу. Я почти уверен, что из-за этого Куба получит скидку на нефть.

По данным украинской разведки, Северная Корея поставляет в Россию половину своих боеприпасов. Были данные о 260 тысячах артиллерийских снарядов ежемесячно. Получает ли Украина такую же помощь от своих союзников? Получает ли Украина достаточно боеприпасов?

Джон Свит: Северная Корея поставляет России артиллерийские боеприпасы на протяжении почти 18 месяцев в виде 155 миллиметровых артиллерийских снарядов.

Они также поставляют гаубицу "Коксан" – очень мощное оружие, которое может стрелять далеко вглубь украинской территории. И это в дополнение к северокорейским солдатам и советникам. Они делали это уже некоторое время, получая в обмен технологии, которые помогли им увеличить свои ядерные силы.

Союзники продолжают поставлять боеприпасы Украине. Сейчас Штаты заявили о намерении предоставить дополнительные данные о целях, что крайне важно. С появлением Tomahawk они смогут использовать систему для поражения мест накопления оружия и солдат в России. Также говорится о пунктах снабжения – аэродромы, морские порты и автомагистрали.

Это ключевой элемент стратегии Stop, о которой я и Марк писали в статье о стратегии для Украины. Вы должны остановить поток российских солдат в Украину, а затем остановить их способность финансировать войну.

Tomahawk способны на все это. Однако ключ – в блокировании движения вооружений. Кстати, Северная Корея тоже поставляет баллистические ракеты.

Как ФСБ пытается скрыть причастность России к дронам над Европой?

О беспилотниках над Европой. Почему, по вашему мнению, в НАТО до сих пор четко не заявили, что это российские дроны?

Джон Свит: Доказать это сложно. Ведь ФСБ создаст несколько уровней неясности между пусковыми установками и теми, кто финансирует и оснащает деятельность с дронами, чтобы было трудно проследить связь с Россией.

Поэтому, как говорят у нас в разведке, следите за деньгами. Мы не знаем, или это просто разведывательные беспилотники, которые летают над определенными районами, чтобы нарушить коммерческий воздушный поток.

Давайте также учтем, что в Германии сейчас Октоберфест. Поэтому все сводится к созданию беспорядков и попыткам вселить страх через хаос и запугать Запад.

Я, как аналитик, могу сказать, что в этом замешана ФСБ. В странах НАТО уже десятки лет действуют спящие ячейки, которые активировали. Им передали системы вооружения и беспилотники. Теперь они проводят эти операции. Нам нужно выйти за рамки, доказать это и иметь возможность действовать на основании возможной причины.

Марк Тот: Я согласен. Украина сначала "писала книгу" о том, как это делать в тылу врага. Ваши удары по стратегическим бомбардировщикам в России с помощью дронов показывают, как далеко можно действовать.

Джон прав – следите за деньгами. Нужно понять, откуда все это идет. Это просто. Вероятно, это простые дроны, которые вы можете купить. Нужно выследить процесс, выяснить, кто и где это покупает. Тогда вы найдете то, что ищете.

По обзору целей пока трудно сказать. Самолеты не сбивали, взрывчатку не сбрасывали. Это, скорее, неудобства.

На этом раннем этапе все похоже на послание от России. Однако вы не хотите, чтобы это переросло в ситуацию, похожую на 11 сентября. Европа должна решить это срочно, а потом просто поставить точку с Россией.

Лучший способ здесь действовать – создать бесполетную зону в Украине. Не время играть в игры. Израиль в определенном смысле проложил нам путь. После 7 октября там сказали, что больше не играют с "Хезболлой", с ХАМАС с хуситами. Они систематически начали говорить – если будете усиливать давление, то мы будем наращивать эскалацию быстрее, чем вы сможете догнать.

Поэтому, я считаю, что сейчас Европа должна ввести бесполетную зону на Западе Украины.

Когда Украина будет готова освободить Крым?

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк заявил, что Украина может осуществить внезапное наступление на Крым до этой зимы. Джон, этот сценарий все еще возможен?

Джон Свит: Крым – это решающая территория. Когда вы контролируете Крым, то имеете влияние на Черное море, имея в арсенале ракеты класса "земля-земля", "земля-море", артиллерию и авиабазы.

Я считаю, что Крым входит в список территорий, которые Украина хочет освободить. Однако они (украинцы – 24 Канал) должны создать эти условия. И сейчас они делают это, уничтожая системы ПВО, которые помогают россиянам остановить дополнительные удары, которые наносят, например, "Фламинго", "Нептун" или дроны.

Видимо, снова возрастут угрозы для Крымского моста. Когда он упадет, то, я считаю, мы увидим контрнаступление с целью повторного захвата Крыма.

Однако замаскировать нагромождение войск сложно. Украине придется накопить бронетанковые силы с артиллерией и личным составом. И это будет сложно в наше время с учетом спутниковых технологий и беспилотников. Однако я действительно верю, что конечной целью Украины будет освобождение Крыма.

Будут ли они сначала действовать в Крыму, а потом на оккупированных территориях? Это тактическая ситуация, которая зависит от различных факторов. В частности от того, что будет на земле и как будет развиваться война в течение следующих 3 – 6 месяцев.

Марк, считаете ли вы, что такая операция станет лучшим шансом усадить Путина за стол переговоров?

Марк Тот: Здесь должен быть тактический выбор. Однако нужно рассуждать осторожно, ведь на кону жизни военных. Не стоит выдавать врагу любые идеи. Донбасс или Крым – Зеленскому и генералам придется решить, как это лучше всего сделать.

В конце концов, если говорить о Крыме, то генерал Бен Ходжес сказал, что Крым является решающей территорией этой войны.

Я бы сказал, что идет война Путина против Восточной Европы. Есть вопрос, каким будет Приднестровье в будущем. Что будет с Молдовой? Что будет с Грузией в будущем? Джон работает над статьей, в которой будет говориться обо всем этом. Поэтому вопрос Крыма может стать решающим в этом вопросе.