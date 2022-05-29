Угорщина працює не лише проти України, – політолог

Угорщина відмовляється підтримувати 6 пакет санкцій, в якій йдеться про введення нафтового ембарго проти Росії. Це шкодить не лише Україні, а й іншим державам.

Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. Він також зазначив, що Європейський Союз очевидно ведеться на шантаж Угорщини.

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Скоро з'явиться ще більше запитань від інших країн, коли ЄС доведеться приймати інші рішення, зазначає Олещук.

Угорщина не лише саботує санкційну політику ЄС, працює проти України, вона також працює і проти Європейського Союзу,

– говорить політолог.

За словами Петра Олещука, Орбан зараз відіграє дуже сильно деструктивну роль і за це відповідає виключно його уряд.

Напружену ситуацію навколо Угорщини прокоментувала радниця міністра енергетики України. Угорщина скористалася напруженою ситуацію і почала буквально шантажувати Європейський Союз. Прикро, але, за словами Олени Зеркаль, і ЄС, і фактично Україна дозволили їй це робити. Західний сусід добряче занурився у фонди Європейського Союзу.

Угорщина і нафтове ембарго: що відбувається

В травні Єврокомісія вже підготувала 6 пакет санкцій проти Росії, де було передбачене нафтове ембарго. Але Угорщина почала вставляти палки в колеса.

Угорщина буквально залежна від нафти Кремля і роками не робила нічого, щоб від неї позбутися. Уряд країни може погодитися на ембарго лише, якщо ЄС заплатить Угорщині 15 – 18 мільярдів євро, або ж заборона не поширюватиметься на трубопровідну нафту.

Утім, угорський нафтовий гігант MOL вже почав підготовку для модернізації, за якою її нафтопереробні заводи "працюватимуть" лише з легшою неросійською нафтою. Там пояснюють, що готуються до найгіршого сценарію.

Під час Українського сніданку в Давосі президент Володимир Зеленський розкритикував позицію Угорщини. За його словами, Росія заробляє на нафті близько 200 мільярдів доларів в рік, за які може купити будь-яку зброю. Всі погоджуються на ембарго, але Угорщині знову щось не так.

24 травня президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ембарго на російську нафту можуть ухвалити упродовж кількох тижнів.

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