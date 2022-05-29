Венгрия работает не только против Украины, – политолог

Венгрия отказывается поддерживать 6 пакет санкций, в которой говорится о введении нефтяного эмбарго против России. Это вредит не только Украине, но и другим государствам.

Об этом 24 канала рассказал политолог Петр Олещук. Он также отметил, что Европейский Союз, очевидно, ведется на шантаж Венгрии.

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Скоро появятся еще больше вопросов от других стран, когда ЕС придется принимать другие решения, отмечает Олещук.

Венгрия не только саботирует санкционную политику ЕС, работает против Украины, она также работает и против Европейского Союза,

– говорит политолог.

По словам Петра Олещука, Орбан сейчас играет очень сильно деструктивную роль, и за это отвечает исключительно его правительство.

Напряженную ситуацию вокруг Венгрии прокомментировала советница министра энергетики Украины. Венгрия воспользовалась напряженной ситуацией и стала буквально шантажировать Европейский Союз. Жаль, но, по словам Елены Зеркаль, и ЕС, и фактически Украина позволили ей это делать. Западный сосед изрядно погрузился в фонды Европейского Союза.

Венгрия и нефтяное эмбарго: происходящее

В мае Еврокомиссия уже подготовила 6-й пакет санкций против России, где было предусмотрено нефтяное эмбарго. Но Венгрия начала вставлять палки в колеса.

Венгрия буквально зависима от нефти Кремля и годами не делала ничего, чтобы от нее избавиться. Правительство страны может согласиться на эмбарго только, если ЕС заплатит Венгрии 15 – 18 миллиардов евро, или запрет не будет распространяться на трубопроводную нефть.

Впрочем, венгерский нефтяной гигант MOL уже начал подготовку для модернизации, согласно которой ее нефтеперерабатывающие заводы будут "работать" только с более легкой нероссийской нефтью. Там объясняют, что готовятся к худшему сценарию .

Во время Украинского завтрака в Давосе президент Владимир Зеленский подверг критике позицию Венгрии. По его словам, Россия зарабатывает на нефти около 200 млрд долларов в год, за которые может купить любое оружие. Все соглашаются на эмбарго, но в Венгрии опять что-то не так.

24 мая президент Еврокомиссия Урсула фон дер Ляен отметила, что эмбарго на российскую нефть могут быть приняты в течение нескольких недель .

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