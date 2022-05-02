Угорщина стала ганебним членом Євросоюзу, – Умланд

Угорщина продовжує гнути проросійську лінію, зневажаючи європейські цінності. Тепер там заявили, що накладуть вето на будь-які пропозиції ЄС щодо ембарго на російські енергоносії.

В Європейському Союзі є певні рішення, які повинні ухвалювати повним консенсусом. Про це в ефірі 24 каналу повідомив аналітик Стокгольмського центру дослідження Східної Європи Адреас Умланд.

До теми Угорщина пригрозила накласти вето на будь-яку пропозицію ЄС щодо нафтового ембарго проти Росії

Ганебний член ЄС

Як він пояснив, це означає, що навіть така маленька країна, як Угорщина, має право вето. Аналітик нагадав, що раніше вона вже використовувала його стосовно співпраці України з Північноатлантичним альянсом.

За його словами, тоді Угорщина заблокувала цю співпрацю, оскільки не погоджувалась на участь українських делегацій у зустрічах НАТО. Зараз відбувається щось схоже.

Протягом останніх років Угорщина стала ганебним членом Європейського Союзу. Вона не лише у своїй зовнішній політиці, але й у внутрішній – чимдалі відходить від принципів ЄС,

– заявив Умланд.

Антиєвропейська політика

На його думку, якби Угорщина зараз не була членом Європейського Союзу, то у тому стані, в якому перебуває зараз, найімовірніше, не могла б вступити до нього. Як наголосив Умланд, наразі вона вже не відповідає так званим Копенгагенським критеріям.

Довідка. Копенгагенські критерії – це еталони, які мають досягнути країни, щоб стати членами Європейського Союзу. Вони поділяються на три групи: політичні, економічні та "членські".

Джерело: Вікіпедія

"Політика стосовно України – це лише один з різновидів антиєвропейської політики Угорщини, яка ще більш дивна на фоні того, що країна має свою історію з російським імперіалізмом – царським та радянським. Тому можна тільки дивуватись, чому угорці підтримують такі дії уряду", – підсумував Умланд.

Проросійський напрям Угорщини: останнє

До 4 травня у ЄС мають представити 6 пакет санкцій проти Росії та Білорусі, а ухвалити обмеження планують до 9 травня. За даними Politico, цей пакет містить поетапне нафтове ембарго.

Міністр Угорщини Гергель Гуляш заявив, що його уряд накладе вето на будь-яку пропозицію ЄС щодо обмеження імпорту енергоносіїв з Росії. Він зазначив, що вони чітко дали зрозуміти позицію своєї країни.

Тим часом у Єврокомісії розпочали процедуру, яка має обмежити фінансування Угорщини з бюджету Європейського Союзу. У комісії заявили, що причиною цього є висока корупція в країні.

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