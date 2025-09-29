Дзеркальна відповідь Угорщини: в країні заборонили низку українських видань
- Угорщина заборонила низку українських медіа у відповідь на блокування в Україні угорських видань Origo та Demokrata.
- Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися через суперечки щодо прав угорської меншини, шпигунський скандал та блокування Будапештом кроків України на шляху до ЄС.
В Угорщині заборонили низку українських медіа у відповідь на блокування в Україні угорських видань Origo та Demokrata , які нерідко поширюють російську пропаганду. До списку увійшли новинні сайти.
Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення угорського міністра, відповідального за справи прем'єр-міністра Гергея Гуляша.
Дивіться також Пропагандистський політолог Гаспарян закликав вдарити по 24 Каналу
Які українські ЗМІ вирішили заблокувати в Угорщині?
Угорщина вирішила діяти взаємно на рішення України щодо блокування їхніх видань, які поширювали російські наративи. Міністр сказав, що українській стороні нібито не подобалося те, що газети "наважилися критично писати про політику санкцій проти росіян та збройну підтримку України". Окрім цього угорські видання дещо критикували ЄС та НАТО, говоривши, що це "фрагментовані та неефективні організації".
Дотримуючись принципу взаємності, Угорщина сьогодні запроваджує дзеркальні заходи проти українських новинних порталів, тому вони не будуть доступні в Угорщині,
– повідомив Гуляш.
Посадовець опублікував список видань, які потрапили в Угорщині під блокування:
- ТСН;
- Обозреватель:
- Анонс Закарпаття;
- ungvar.uz.ua;
- Закарпаття.net;
- Українська правда;
- hromadske;
- NV.ua;
- LB.ua;
- Інсайдер Інфо;
- uaonline.com.ua
- Европейська правда.
До слова, раніше Росія заблокувала угорське видання 444. Однак Угорщина не відреагувала на це рішення, ймовірно, побоюючись помсти Росії.
Що відомо про погіршення відносин України та Угорщини?
Відносини України й Угорщини погіршилися через кілька факторів: суперечки щодо прав угорської меншини на Закарпатті, шпигунський скандал із підозрою на діяльність угорської розвідки, а також блокування Будапештом кроків України на шляху до ЄС. Через ці суперечки конструктивний діалог між країнами майже зупинено, а дипломатичні контакти супроводжуються взаємними звинуваченнями.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вважає, що саме Україна винна в погіршенні угорсько-українських відносин за останні десять років. Він говорить, що деякі заяви загрожують безпеці Угорщини та висловлює надію, що стосунки можуть покращитися з часом.
У вересні Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським чиновникам у відповідь на дії Угорщини, яка обмежила в'їзд для українських військових, зокрема Роберта Бровді "Мадяра".